PSG Mercato : Après De Jong, Leonardo vise une autre star de Liga

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2021 à 20:15

Déjà sur les rangs pour recruter Frenkie de Jong du Barça, le PSG vise également une autre star de Liga. L’été s’annonce déjà chaud à Paris.

Le PSG a inscrit le nom d’un joueur du Real sur ses tablettes

Si le Real rêve de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain voit aussi des opportunités à Madrid. Leonardo veut ainsi frapper un gros coup chez les Merengues lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations divulguées par le média espagnol El Nacional, le directeur sportif du Paris SG a couché le nom de Toni Kroos sur ses tablettes pour les prochaines périodes de recrutement.

À la recherche d’un milieu de terrain de classe mondiale pour améliorer l’équipe de Mauricio Pochettino, le club parisien envisage sérieusement de lancer une offensive pour l’international allemand à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien joueur du Bayern Munich pourrait se laisser attirer par un nouveau challenge.

D’autant que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est un grand fan. À 31 ans, Toni Kroos pourrait ainsi s’offrir un dernier gros contrat sur la scène européenne avant d’envisager la retraite. Aux dernières nouvelles, Leonardo pourrait même avoir une ouverture dans ce dossier.

Le Real Madrid prêt à laisser filer Kroos ?

El Nacional explique en effet que Florentino Pérez pourrait se résoudre à laisser filer Toni Kroos et encaisser un joli chèque à un an de la fin de son engagement avec la Maison Blanche. Arrivé en 2014 en provenance du Bayern Munich contre 25 millions d’euros, le natif de Greifswald est un véritable cadre au sein du vestiaire madrilène. Toutefois, sa dernière longue blessure a fait qu’il ne semble plus vraiment être un premier choix dans l’esprit de l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti.

Toni Kroos n’ayant disputé que 6 matchs cette saison. Il y a quelques semaines, la même source ibérique avait évoqué un intérêt de Manchester City pour le champion du monde 2014. El Nacional précise également que l’agent de l’ancien protégé de Zinédine Zidane aurait réclamé du temps de réflexion afin de prendre une décision avec son client sur son avenir sous le maillot du Real Madrid.

Toujours selon la même source, Kroos pourrait être flatté à l’idée de rejoindre un vestiaire où il compte d’anciens compagnons comme Sergio Ramos, Keylor Navas et Achraf Hakimi. Reste maintenant à savoir si Leonardo parviendra à convaincre le coéquipier de Karim Benzema.