OL Mercato : Un crack très courtisé se lâche sur son avenir

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 10:07

Visé par de grands clubs, Lucas Paqueta pourrait être transféré de l’ OL cet été. Il assure pourtant qu’il n’a pas envie de partir maintenant.

OL : La cote de Lucas Paqueta en hausse

Recrue estivale 2020, Lucas Paqueta s’est rapidement imposé à l’ OL au point de susciter l’intérêt de plusieurs clubs, dont Manchester City de Pep Guardiola. Grâce à ses performances avec le club rhodanien, mais aussi avec la sélection brésilienne, sa cote a grimpé jusqu’à attendre 35 M€ à ce jour. Elle était à 20 M€ au moment de sa signature à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain de 24 ans est l’une des valeurs marchandes sûres des Gones en ce moment. En cas de vente, il pourrait rapporter plus du montant de l’estimation de Transfermarkt. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a investi 20 M€ dans le transfert du natif de Rio de Janeiro de l'AC Milan à Lyon, fin septembre 2020.

Le Brésilien ne veut pas partir de l'OL tout de suite

Mais est-ce que le N°10 de l’ OL souhaite quitter le club de la capitale des Gaules après une saison et demie bientôt ? Non, selon ses propos dans l’émission Téléfoot. « Je n’ai pas en tête de partir », a déclaré Lucas Paqueta. Pourquoi le Brésilien très courtisé en ce moment ne souhaite-t-il pas quitter le club de Ligue 1 maintenant ? « Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière ! Et j’espère que ça va durer longtemps ! Je me sens chez moi ici. Mon objectif est de jouer la Ligue des Champions, et j’espère le faire ici. Je veux rendre aux supporters l’affection qu’ils me donnent », a-t-il justifié. Lucas Paqueta a tenu à souligner qu’il a choisi l’ OL pour son compatriote Juninho. « Quand il m’a fait découvrir ce club, j’ai tout de suite senti que devais jouer ici », a-t-il laissé entendre pour finir.