Real Madrid Mercato : Un espoir néerlandais se rapproche à grands pas

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 16:37

Si l'objectif du Real Madrid reste d'enrôler la star du PSG, Kylian Mbappé, le club pourrait d'abord récupérer un grand espoir néerlandais.

Real Madrid : Donny van de Beek proposé à Ancelotti

Très discret l’été dernier en termes de dépenses, le Real Madrid compte bien mettre les bouchées doubles en 2022 en se positionnant sur de gros dossiers chauds du mercato. Si l’objectif des Merengues a toujours été de chiper Kylian Mbappé au Paris SG, il est probable que les supporters aient droit en amont à une signature de taille. Et à en croire la presse espagnole, c’est du côté de Manchester United que Madrid pourrait bientôt dénicher son nouveau leader de l’entrejeu.

Selon le journaliste Ekrem Konur, le milieu de terrain Donny van de Beek aurait été proposé cette semaine au Real Madrid, pour une arrivée prévue en 2022. Révélé il y a quelques saisons à l’Ajax, le Néerlandais peine à se frayer une place de titulaire chez les Red Devils et semble ne pas faire les affaires de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Débutant régulièrement sur le banc mancunien depuis la reprise, Donny van de Beek a de fortes envies de départ et pourrait rallier un club qui lui faisait les yeux doux il y a plus d’un an lors de son départ d’Amsterdam.

Carlo Ancelotti, le chef d’orchestre

Si le joueur de 24 ans se sent prêt à faire ses valises de Manchester, le journaliste précise que l’opération dépendra de l’avis de l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. L’Italien arrivé cet été dans la Maison Blanche endosse à la fois le rôle de coach mais aussi de directeur sportif au sein du club madrilène. L’ancien coach du PSG est le principal décisionnaire des signatures au Real et devra donner son aval pour entamer des discussions avec les représentants du milieu de terrain. Donny van de Beek plaît malgré tout aux Merengues, qui voient en lui une alternative crédible en cas d’échec dans le dossier Paul Pogba.