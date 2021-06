PSG Mercato : 35M€, accord inattendu avec Manchester United ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2021 à 15:30

Le Mercato PSG s’anime de plus en plus. Après la signature de Georginio Wijnaldum et bientôt celle de Gianluigi Donnarumma en provenance de l’AC Milan, le Paris Saint-Germain négocie avec Manchester United pour un milieu de terrain.

Après Wijnaldum, un autre international néerlandais au PSG ?

Arrivé libre après quatre saisons sous les couleurs de Liverpool, Georginio Wijnaldum pourrait ne pas être le seul international néerlandais à évoluer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. S’il peut déjà compter sur la présence de son jeune compatriote Mitchel Bakker, le capitaine des Oranges pourrait être rejoint cet été par un ancien joueur de l’Ajax Amsterdam en perdition du côté de Manchester United. En effet, d’après les informations de Don Balon, le Paris Saint-Germain veut recruter Donny Van de Beek cet été.

Arrivé en fanfare l’été dernier contre un chèque de 39 millions d’euros, le joueur de 24 ans n'a été titulaire qu'à quatre reprises avec les Reds Devils pour sa première saison. Barré par le Portugais Bruno Fernandes, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam pourrait déjà quitter l’Angleterre malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026. Le média espagnol explique que Leonardo s’est déjà rapproché de la direction de Manchester United pour négocier un transfert du joueur, mais les deux parties butent sur l’aspect financier du dossier.

Le PSG ne veut pas payer 45M€ pour Donny Van de Beek

Selon The Telegraph, le natif de Nijkerkerveen va prochainement rencontrer son entraîneur Ole-Gunnar Solskjaer pour connaître les plans du club. S’il n’obtient pas de garantie pour un meilleur temps de jeu pour l’exercice 2021-2022, Donny Van de Beek n’exclut pas un départ et un retour à l'Ajax. Seulement, le vice-champion de Premier League ne compte pas brader son milieu hollandais et réclame une enveloppe de 45 millions d’euros à celui qui souhaite le déloger du Nord de l’Angleterre. Mais Don Balon ajoute que le Paris SG s’est fixé une limite de 35 millions d’euros dans cette affaire. Reste donc à savoir si Leonardo parviendra à un accord avec les Red Devils pour Van de Beek. Affaire à suivre…