Après avoir surpris tout le monde en signant Benjamin Mendy, le FC Lorient tente un coup énorme avec la possible arrivée de Donny van de Beek.

Mercato FC Lorient : Le FCL tient un accord pour Donny van de Beek

Le FC Lorient a clairement changé de dimension sur ce mercato estival. Quelques semaines après avoir bouclé la surprenante signature de Benjamin Mendy, les Merlus sont actuellement en train de négocier avec Manchester United au sujet de Donny van de Beek. Mis en lumière lors de la formidable épopée européenne de l'Ajax Amsterdam en 2019, le milieu néerlandais est arrivé plein de promesses à Manchester United quelques mois plus tard. Mais depuis sa signature chez les Red Devils, Donny van de Beek peine à se faire une place au sein du milieu de terrain mancunien.

En trois saisons, le joueur de 26 ans n'a disputé que 60 matchs toutes compétitions confondues, et son avenir pourrait bien s'écrire ailleurs qu'à Manchester United. Selon les informations de Foot Mercato, de nombreux clubs sont actuellement à l'affût pour le faire venir, et c'est notamment le cas du FC Lorient qui serait même en pole ce mercredi. La source indique que les dirigeants lorientais ont déjà un accord avec Manchester United pour récupérer Donny van de Beek sous la forme d'un prêt. Désormais, c'est au milieu néerlandais de prendre sa décision.

Un gardien en approche au FC Lorient

En plus du dossier Donny van de Beek, le FC Lorient travaille sur la venue d'un gardien. Depuis plusieurs, les Merlus sont en concurrence avec le FC Metz pour signer Daniel Schmidt, et L'Équipe indique ce mercredi que le FCL a pris une longueur d'avance, et est désormais proche de finaliser l'opération. Le gardien japonais de 31 ans pourrait être la nouvelle doublure d'Yvon Mvogo après le récent départ de Vito Mannone au LOSC mardi soir.