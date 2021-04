OM Mercato : Ça se complique pour ce coup à la Juventus

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 07:00

Cité comme un prétendant d’Adrien Rabiot, l’ OM devra cravacher pour signer le milieu de la Juventus. Selon les dernières informations de la presse italienne, l’ancien parisien serait la priorité d’un club anglais.

Adrien Rabiot trop cher pour l’ OM

Actuellement en prêt à l’Olympique de Marseille, Mickaël Cuisance et Olivier Ntcham ne sont pas certains d’être conservés. Raison pour laquelle Pablo Longoria, le nouveau président de l’ OM prospecte déjà sur le marché des transferts. La presse italienne révélait que le dirigeant olympien s’intéressait au profil d’Adrien Rabiot. Mais le transfert de l’ancien parisien semble irréalisable en raison des difficultés financières du club. Il faudrait au moins 30 millions d’euros pour recruter le joueur de la Juventus. Lequel dispose d’un confortable salaire annuel à Turin. Celui-ci est estimé à 7 millions d’euros. Des montants qui ne semblent pas à la portée du club provençal.

Rabiot, une piste à oublier pour Longoria ?

Déjà fragilisé par les montants à investir pour le transfert d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille doit composer avec une grosse concurrence. Si la presse catalane révélait récemment un intérêt du Barça pour l’ancien parisien, un club anglais voudrait aussi s’attacher les services du milieu de 25 ans. L’international tricolore (12 sélections) intéresserait également Manchester United selon Tuttosport. Le portail italien assure que le 2e de Premier League envisagerait un échange pour recruter l’ancien titi du PSG. La source révèle en effet que la direction des Reds Devils souhaiterait échanger Donny Van de Beek contre Rabiot. Arrivé à Old Trafford l’été dernier, le milieu néerlandais peine à y prendre ses marques. En 27 apparitions, l’ancien de l’Ajax ne comptabilise qu’un but et une passe décisive. Un maigre bilan pour un joueur recruté à 39 millions d’euros. Reste plus qu’à savoir si le profil de Van de Beek intéresse la Juventus avec laquelle Rabiot est encore sous contrat jusqu’en 2023.