AS Monaco Mercato : Alexander Nübel lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2021 à 23:54

Prêté par le Bayern Munich, le gardien de but Alexander Nübel est titulaire à l'AS Monaco. Il n'oublie pas pour autant ses objectifs.

AS Monaco : Alexander Nübel refuse d'être le nouveau Neuer

Alexander Nübel est présenté comme l’un des gros coups réalisés par l’AS Monaco lors du dernier mercato estival. Courtisé par de nombreux clubs européens, il avait fait le choix de s’engager en faveur du club de la Principauté et n’a pas tardé avant de s’imposer dans les buts monégasques.

Il faut dire que le portier allemand prêté pour deux saisons par le Bayern Munich a débarqué sur le Rocher avec une sacrée réputation. Dans son pays natal, le joueur de 25 ans est considéré comme le digne successeur de Manuel Neuer, le légendaire portier de la Mannschaft. Mais le gardien de l’ ASM ne veut pas entendre parler de cette étiquette qui lui colle à la peau depuis déjà bien longtemps. « Non. Manuel Neuer, c'est Manuel Neuer. Je suis Alex Nübel (…) je voudrais être Alex Nübel, pas le prochain Manuel Neuer », a déclaré le rempart de l’AS Monaco dans des propos rapportés par L’Équipe.

Alexander Nübel espère retourner au Bayern Munich

À l’ AS Monaco depuis le début de la saison, Alexander Nübel n'est pas exempte de tout reproche. Ses fautes de main et une passivité face aux offensives adverses suscitent parfois de vives critiques à son égard. Mais si le portier allemand reste toujours motivé à l'idée de retrouver son meilleur niveau sous les couleurs monégasques, il a également des idées claires concernant la suite qu'il veut donner à sa carrière.

Il espère retourner au Bayern Munich où son contrat expire en juin 2025. « Je veux aller le plus haut possible, donc si je joue au Bayern après mon prêt de deux ans, ce serait parfait, a-t-il ajouté avant de nuancer ses propos en disant : « Mais si je joue ailleurs ou que je reste ici à Monaco, je ne sais pas encore ». Pour l'heure, le joueur de 25 ans reste concentré sur son aventure à l'ASM et compte sur chaque défenseur monégasque pour lui faciliter la tâche.

Le championnat de foot français reprend le vendredi prochain avec une réception du LOSC. Les joueurs de l'entraîneur Niko Kovac ou ceux de Jocelyn Gourvennec vont devoir se surpasser lors de ce match pour arracher la victoire. Actuel 11e au classement de L1, l'As Monaco d' Alexander Nübel espère se retrouver dans le top 5 du championnat d'ici à la fin de saison.