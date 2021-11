FC Nantes Mercato : 7M€ investis, Kita a-t-il fait un erreur ?

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2021 à 13:51

Waldemar Kita s’est-il trompé en investissant 7 M€ pour recruter Alban Lafont ? Le gardien de but du FC Nantes a répondu à la question.

FC Nantes : Lafont estime les 7 M€ de son transfert « logique »

Après le départ de Ciprian Tatarusanu du FC Nantes, Waldemar Kita a recruté Alban Lafont à la Fiorentina en Serie A en juin 2019. Il avait été prêté dans un premier temps pour deux saisons consécutives, mais avec une option d’achat assortie à son contrat. Une clause levée en avril 2021. Ainsi, le portier de 22 ans a signé un contrat de trois saisons avec le FCN, soit jusqu’en juin 2024. Le président des Canaris a décaissé 7 M€ pour faire revenir Alban Lafont en Ligue 1 (il avait joué au Toulouse FC entre 2015 et 2018).

Interrogé par RMC Sport sur le gros montant investi dans son transfert, le dernier rempart du FC Nantes estime que c’est normal et n’est pas étonné. « Non pas surpris parce que je suis jeune, j’arrive à être performant et j'ai un potentiel », a-t-il justifié. « Je trouvais même ça logique. Cela montre la confiance du club. Je n’étais pas surpris, mais content », a-t-il expliqué.

Capitaine du FCN à 22 ans

En plus de son transfert "colossal", Alban Lafont bénéficie de la confiance du nouvel entraîneur du FC Nantes. Cette saison, Antoine Kombouaré l’a désigné capitaine, à seulement 22 ans. « C’est une preuve de confiance de la part du coach et on se sent mieux et en confiance », a-t-il déclaré. « Cela n'a néanmoins pas changé grand-chose, car un gardien de but de toute façon communique beaucoup. Cela me fait m'affirmer plus forcément. Quand on traverse des passes un peu compliquées, c'est à moi de montrer l'exemple. C’est aussi un honneur de porter le brassard, surtout dans un club comme ça », a commenté l’international Espoir français.