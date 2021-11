Ex - OM Mercato : Un gardien a signé, Mandanda encore en danger !

Publié par Ange A. le 19 novembre 2021 à 09:21

Ancien de l’Olympique de Marseille, Ahmadou Dia s’est trouvé un nouveau point de chute. L’ancien de l’ OM rebondit en National 2.

Direction le National 2 pour un ancien de l’ OM

S’il a recruté une dizaine de renforts l’été dernier, l’Olympique de Marseille a également enregistré de nombreux départs. En quête de meilleures garanties pour son futur, Ahmadou Dia a ainsi quitté l’ OM. Prêté la saison dernière aux Néerlandais du FC Dordrecht, le portier de 22 ans a décidé de casser son prêt avant de rompre son contrat avec le club phocéen. Il n’a jamais eu sa chance chez les A. Désormais libre suite à son départ de Marseille, le gardien de but a retrouvé un club. Le minot évoluera désormais en National 2 du côté de Saint-Priest. Le club lyonnais a officialisé sa signature dans un communiqué relayé sur son compte Twitter. La durée de son contrat n’a pas été révélée.

Un nouveau concurrent pour Mandanda

En s’engageant avec Saint-Priest, Ahmadou Dia signe son retour chez les Sang et Or. Il est passé chez les jeunes de l’ASSP entre 2008 et 2009 puis entre 2012 et 2015. Il s’entraînait avec le groupe depuis un mois comme l’indique le communiqué du club. Lequel précise que l’ancien portier de l’Olympique de Marseille « portera le numéro 40 et est à disposition du staff de l’équipe à partir de ce week-end ». À Saint-Priest, il sera notamment en concurrence avec Over Mandanda, le frère cadet de Steve. Le portier tricolore de l’ OM broie actuellement du noir depuis l’arrivée de Pau Lopez. Le portier espagnol a les faveurs de Jorge Sampaoli et a relégué le champion du monde sur le banc des remplaçants. Reste à savoir si son cadet va connaître le même sort avec l’arrivée d’un nouveau concurrent.