OM Mercato : Concurrence avec Mandanda, Lopez rétablit la vérité

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2021 à 12:21

Dans une interview accordée à RMC Sport, Pau Lopez a tenu à mettre les choses au clair sur la concurrence avec Steve Mandanda à l’ OM.

OM Mercato : Pau Lopez ne se voit pas titulaire devant Mandanda

Débarqué à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Pau Lopez s’est rapidement imposé dans les buts phocéens. Le gardien de but prêté avec option d’achat par l’AS Rome a enchaîné treize rencontres dans les cages de l’ OM, au détriment de Steve Mandanda. Le portier tricolore n’a pas vu d’un très bon oeil l’arrivée de ce nouveau concurrent. Et pour cause, le gardien de 38 ans, titulaire dans les cages olympiennes depuis son retour à Marseille en 2017, doit dorénavant cirer le banc de touche.

Mais Pau Lopez a tenu à rassurer tout le monde sur sa concurrence avec "Il Fenomeno". L’Espagnol a dans un premier temps révélé qu’il ne se considérait pas comme un titulaire en puissance à Marseille. « Non, Je ne me suis jamais senti titulaire au poste de gardien à Marseille (…) Je dois être prêt pour tout. Si je joue, pour être performant. Si je ne joue pas, pour mettre Steve dans les meilleures conditions afin qu’il soit performant comme il l’a été lors du dernier match face à Metz », a-t-il déclaré à la radio sportive.

La hiérarchie n’est pas encore figée

Si Pau Lopez a réalisé de belles prestations dans les cages de l’ OM (sept matchs sans prendre de buts), la hiérarchie dans les gardiens de but n’est pas autant figée à Marseille. La preuve, Steve Mandanda a eu l’occasion d’enfiler les gants face à Metz (0-0).Pau Lopez expliquera aussi que Jorge Sampaoli prend toujours le soin d’entretenir le flou sur son onze de départ. L’entraîneur ne dévoile ses titulaires que le jour du match. Avant ce moment-là, personne n’est au courant. « Sampoali décide avant chaque match (…) Il fait une réunion le matin pour faire le point sur l’aspect tactique, notamment au niveau des coups de pied arrêtés. Et c’est là que l’on sait qui va jouer, qui est titulaire », a-t-il ajouté.