OM : Coup dur confirmé pour Jorge Sampaoli avant Lyon

19 novembre 2021

À quelques jours du choc OL-OM, Jorge Sampaoli vient de confirmer une mauvaise nouvelle. L’entraîneur marseillais pourrait être privé d’un atout offensif face à Lyon.

OM : Cengiz Ünder absent pour le déplacement à Lyon ?

L’heure de la reprise a sonné pour l’ OM. Après deux semaines de trêve internationale, durant laquelle plusieurs éléments du groupe de Jorge Sampaoli ont rejoint leur sélection, les Olympiens reprennent le chemin de la Ligue 1 ce week-end avec un choc très attendu dans la capitale des Gones. Ce dimanche (20h45), l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais.

Sans le soutien de leurs supporters dans les tribunes, les Marseillais tenteront de ramener les trois points face à un redoutable adversaire. Après 13 journées, les Marseillais occupent la 4e place de Ligue 1, à seulement un point du RC Lens (2e). Quant aux Lyonnais, ils sont derrière (7e). Cette affiche de gala s’annonce décisive pour ces deux équipes en quête de victoire. Mais pour ce déplacement périlleux à Lyon, Jorge Sampaoli pourrait composer sans Cengiz Ünder.

Cengiz Ünder victime d'une blessure au dos

Parti défendre les couleurs de son pays, l’international turc s’est blessé au dos lors de la trêve. Cette blessure l’a empêché de disputer les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 avec la Turquie. De retour à l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder s’est-il remis de sa blessure ? Pas si sûr. Si l’attaquant de 24 ans a repris l’entraînement ce vendredi se contentant de petits tours de terrain, il reste toujours incertain pour l’Olympico. "Under est toujours en récupération, on s’attendait à ce qu’il revienne un peu plus vite au top de sa forme, mais il a toujours une gêne (au dos, ndlr). On ne sait pas encore s’il pourra jouer dimanche", a confirmé Jorge Sampaoli ce vendredi en conférence de presse.

Son absence serait un coup dur pour l’entraîneur Jorge Sampaoli qui serait privé de l’un des meilleurs atouts offensifs. Cengiz Ünder a inscrit 4 buts en 11 apparitions de Ligue 1 cette saison, faisant de lui le deuxième meilleur but de l’ OM après Dimitri Payet.