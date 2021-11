Stade Rennais : Maurice confirme un retour important après la trêve

Publié par Thomas le 16 novembre 2021 à 15:05

En pleine forme en Ligue 1, le Stade Rennais devrait acter prochainement un énorme retour. Une info confirmée par le directeur sportif du SRFC.

Stade Rennais : Jérémy Doku enfin de retour !

Voilà une information qui devrait réjouir les fans du SRFC, qui attendent maintenant depuis plusieurs mois le retour de leur joyau en attaque. Blessé contre le FC Nantes fin août, Jérémy Doku n’a pu que contempler la montée en puissance des Rouge et Noir, désormais 5e de Ligue 1, à deux petits points du dauphin lensois.

Recruté l’année dernière du RSC Anderlecht, le buteur de 19 ans est à ce jour la signature la plus chère de l’histoire du Stade Rennais (26 millions d’euros). Si sa saison 2020-2021 en Bretagne fut décevante, Jérémy Doku avait par la suite fait état d’une forme étincelante lors de l’Euro cet été, notamment contre l’Italie en quarts de finale. Une montée en puissance qui n’avait pas échappé aux dirigeants du SRFC et notamment Bruno Genesio qui comptait en faire son leader offensif cette saison.

Stoppé en pleine progression à cause d’une rechute au genou, le Diable Rouge va enfin signer son grand retour dans les rangs rennais après la trêve. Une tendance confirmée par son directeur sportif, Florian Maurice, ce mardi. " Il va mieux, il se remet, il est en préparation avec Julien Corvisier, la personne qui s’occupe des réathlétisations. Je pense qu’il sera là prochainement, j’espère le voir rapidement en tout cas sur les terrains. "

Doku présent face à Montpellier ?

Quand on lui demande si l’attaquant belge sera de retour ce week-end, le directeur sportif rennais se garde bien de dire le fond de sa pensée et préfère laisser planer le mystère. " Ça on verra, on verra comment la semaine se passe ", déclare-t-il avec un léger sourire au micro de Christophe Penven (TV Rennes). En attendant, Bruno Genesio pourra compter sur une armada offensive redoutable, qui depuis plusieurs semaines maintenant ne cesse d’empiler les buts. Le retour à la compétition de Doku devrait de fait, donner quelques maux de tête au coach du Stade Rennais, qui avec le duo Terrier-Laborde, pensait avoir trouver un équilibre certain dans son 4-4-2.