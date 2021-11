Angers SCO Mercato : Deux renforts annoncés en décembre

Publié par ALEXIS le 20 novembre 2021 à 00:31

Deux techniciens vont intégrer l’organigramme d’ Angers SCO, en décembre. Il s’agit de deux cadres bien connus dans le championnat.

Angers SCO : Girard et Boissier attendus en Anjou en décembre

Le staff technique d’ Angers SCO va accueillir deux nouveaux membres à partir du 1er décembre 2022. Selon les informations de L’Équipe, ils vont renforcer la cellule de recrutement, du club. L’identité des deux techniciens est connue. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, Patrice Girard est pressenti au poste de responsable du recrutement pour les professionnels. La source croit savoir que le recruteur historique de l'OL va démissionner de Lyon pour signer au SCO.

Quant à France Bleu Gard Lozère, elle annonce Laurent Boissier comme le nouveau coordinateur sportif. Ce dernier devrait ainsi remplacer, Sébastien Larcier, l'actuel directeur sportif du SCO, annoncé sur le départ. Laurent Boissier est l’ancien directeur sportif du Nîmes Olympique relégué en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière. Le média spotif indique qu’Angers attend également un nouveau responsable de la cellule recrutement, mais chez les jeunes. Angers SCO est 9e de Ligue 1 avec 18 points en 13 journées disputées.

Le point sur le mercato estival du SCO

En attendant l'arrivée d'un nouveau patron du recrutement à Angers SCO, rappelons que le mercato estival dernier des Angevins a été marqué par la vente de Rayan Aït Nouri à Wolverhampton en Premier League pour 11 M€. Dans le sens des arrivées, le Sporting Club de l'Ouest a enregistré, sous la forme de prêt, Azzedine Ounahi (US Avranches), Casmir Ninga (Sivasspor) et Anthony Mandrea (SO Cholet).

En revanche, le club dirigé par Gérald Baticle a vu partir : Rachid Alioui (prêté au KV Courtrai), Ibrahim Amadou (prêté au FC Séville), Loïs Diony (prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade), Mateo Pavlovic (libre), Lassana Coulibaly (libre) et Ludovic Butelle (libre).