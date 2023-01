Angers SCO Mercato : C'est fait, un attaquant quitte le SCO !

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 16:05

Alors qu'Angers SCO est dans une position délicate en vue du maintien et que les recrues ne se pressent pas, un attaquant vient de quitter le club.

La situation d'Angers SCO en championnat est très compliquée. Avec seulement 8 petits points pris en 19 rencontres, le SCO est bon dernier du championnat et va devoir créer l'exploit pour quitter cette place de lanterne rouge. En effet, les Scoïstes accusent d'ores et déjà un retard de 7 points sur le RC Strasbourg, 17e et premier non relégable. Les Angevins devront donc s'accrocher jusqu'à la fin pour ne pas faire partie des 4 clubs qui quitteront l'élite pour rejoindre la Ligue 2 à la fin de l'exercice 2022-2023.

Tandis que les supporters s'attendaient à des renforts dès le mois de janvier pour aider Angers SCO à se maintenir, pour le moment, le mercato hivernal du SCO est très calme, même si le club tente de finaliser l'arrivée de Faouzi Ghoulam en Anjou pour la fin de la saison. C'est un peu plus agité du côté des départs, puisque les Scoïstes, qui ont déjà lâché Antonin Bobichon, viennent de se séparer de l'un de leurs attaquants.

Angers SCO Mercato : Marin Jakolis rejoint Larnaca en prêt

Apparu à une seule reprise cette saison en Ligue 1, Marin Jakolis quitte Angers SCO pour rejoindre Chypre. L'attaquant croate de 27 ans s'envole en effet vers Larnaca dans le cadre d'un prêt de six mois. Pour le moment, on ne sait pas encore si cette opération comprend une option d'achat ou non. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le SCO, le buteur, qui n'a toujours pas trouvé sa place en Anjou, va tenter de se relancer lors des six prochains mois avec le club chypriote.

C'est donc un nouveau joueur qui quitte Angers SCO alors que le club n'a toujours pas enregistré la moindre recrue, malgré sa situation critique au classement. Espérons pour le SCO que les choses vont se décanter dans les prochains jours.