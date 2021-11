FC Nantes : Kombouaré et les Canaris en victimes contre le PSG ?

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 03:51

Opposé au Paris Saint-Germain ce samedi, Antoine Kombouaré, le coach du FC Nantes, ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives.

Un FC Nantes diminué pour défier le PSG

Actuel 10e de Ligue 1 Uber Eats, le FC Nantes joue gros ce samedi. Nantes se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain, solide leader du championnat. Pour ce choc, Antoine Kombouaré, d’ailleurs ancien entraîneur du PSG (2009-2011), sera privé de quelques joueurs cadres. Nicolas Pallois sera notamment absent pour cette affiche comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Le défenseur central est suspendu. Il s’agit du premier match que ce cadre du FCN va manquer cette saison. Outre ce forfait, l’entraîneur nantais ne pourra pas compter sur bon nombre d’éléments offensifs. Victime d’une entorse de la clavicule à l’entraînement, Roli Pereira De Sa est forfait. Le milieu offensif sera d’ailleurs sur le flanc durant plusieurs semaines. Également blessés, Moses Simon et Renaud Emond (ischios) ne seront pas du déplacement au Parc des Princes.

Des chances pour Nantes contre Paris ?

Privés de ces quatre joueurs, Antoine Kombouaré pourra en revanche compter sur ses forces offensives. Meilleur buteur du FC Nantes cette saison avec ses 6 réalisations, Ludovic Blas figure dans le groupe de 20 joueurs convoqués par le technicien kanak. Randal Kolo Muani et Andrei Girotto, auteurs de 3 buts chacun, seront du déplacement à Paris. Le club des bords de l’Erdre reste sur deux matchs sans victoire en championnat avant cette affiche. À noter que la dernière visite de Nantes au Parc avait souri à la bande à Alban Lafont. Les Jaune et vert s’étaient imposés (1-2) grâce à des réalisations de Kolo Muani et Moses Simon. Reste maintenant à savoir si Nantes pourra rééditer cet exploit face à un PSG qui voudra forcément laver cet immense affront.