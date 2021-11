FC Nantes Mercato : Deux priorités pour Kombouaré cet hiver

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 09:57

Bien que classé parmi les 10 premiers de Ligue 1, le FC Nantes espère des recrues cet hiver. Les postes à pourvoir ont été identifiés.

Des renforts attendus au FC Nantes cet hiver

Actuel 10e de Ligue 1 Uber Eats, le FC Nantes peut espérer un meilleur exercice 2021-2022. Lors de la dernière campagne, Nantes avait dû passer par la cage barrages pour assurer son maintien dans l’élite. Au vu de leur début de saison, les hommes d’Antoine Kombouaré peuvent réaliser une meilleure saison. Mais comme le note L’Équipe, il faudra néanmoins que les Canaris se renforcent pour atteindre leur principal objectif. Le quotidien sportif assure notamment que le coach du FCN a déjà identifié où il aura besoin de renfort cet hiver. La source croit savoir que le technicien kanak souhaite des arrivées en défense et en attaque.

Un défenseur et un nouvel attaquant pour le FCN

En défense, l’entraîneur du FC Nantes aurait besoin d’un nouvel arrière gauche. Antoine Kombouaré ne serait pas satisfait des performances de Charles Traoré et Fabio sur le couloir gauche. Raison pour laquelle il espère un latéral gauche offrant plus de garanties cet hiver. En attaque, le coach des Canaris a besoin d’un nouveau buteur. Avec des attaquants comme Moses Simon, Kalifa Coulibaly, Renaud Emond ou encore Anthony Limbombe à la peine, c’est sur le jeune Randal Kolo Muani que reposent une fois de plus les espoirs du FCN. En fin de contrat, l’attaquant de 22 ans compte trois réalisations cette saison, soit autant que le défenseur central Andrei Girotto. Avec ses 6 réalisations, le milieu offensif Ludovic Blas est le meilleur buteur du club cette saison. D’où l’urgence de recruter un attaquant au prochain mercato. Reste maintenant à savoir si le technicien kanak sera exaucé par Waldemar Kita, le controversé président de Nantes.