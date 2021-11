ASSE : Trois nouvelles infos tombent avant la vente

Publié par ALEXIS le 20 novembre 2021 à 16:21

Trois informations concernant l’ ASSE sont tombées, en attendent le rendez-vous décisif du 23 novembre et la vente probable du club ligérien.

ASSE : Changement de logo retardé à cause de ''Loire''

Mise en vente depuis avril 2021, l’ ASSE a un rendez-vous décisif le 23 novembre. C’est à cette date que le cabinet KPMG va rendre officiel le projet sélectionné et l’offre du probable repreneur du club ligérien. Une étape avant les négociations exclusives avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. En attendant ce délai, l’AS Saint-Étienne travaille au changement de son logo. Les Stéphanois ont décidé de charger leur logo, en vue de la saison prochaine (2022-2023).

Selon les informations de But Football Club, le processus a pris un retard, car le département du Pays de la Loire a exigé que le nom ‘’Loire’’ figure sur l’écusson de l’ ASSE. Or, les deux logos sélectionnés avant la dernière étape du choix définitif ne prenaient pas cela en compte. « Les dirigeants stéphanois ont donc demandé à ce que les différents modèles revoient leur copie pour intégrer le mot "Loire". D'où le retard », a expliqué la source. Notons que le département est l'un des principaux soutiens du club depuis longtemps.

L'AS Saint-Étienne quitte le Coq Sportif pour Hummel !

La deuxième information concerne encore un changement. Les Stéphanois vont signer avec un nouvel équipementier dès la saison 2022-2023. Le Coq Sportif va donc faire la place à Hummel. L’information avait été donnée en exclusivité par Peuple Vert en juin 2021. Cinq mois plus tard, elle est confirmée par Foot Mercato. Vendredi, le média a assuré que les Verts vont changer d'équipementier.

Selon FM, « le contrat avec Le Coq Sportif, qui courrait pourtant jusqu'en juin 2025, va être stoppé en fin de saison ». Rappelons que l’ ASSE est sponsorisée par la marque historique depuis la saison 2015-2016.

Loïc Perrin lance le maillot ‘’Collector’ à son effigie

Troisième info, les Stéphanois ont communiqué, jeudi, sur un événement avec leur équipementier actuel. En effet, Loïc Perrin (emblématique capitaine des Verts), l’AS Saint-Étienne et Le Coq Sportif ont lancé un maillot ‘’Collector’’ à l'effigie de l'Ambassadeur à vie et conseiller du club. « Cette tunique constitue une édition limitée : 470 exemplaires uniques symbolisant les 470 matchs professionnels qu'il a disputés avec le maillot vert sur les épaules », a précisé Sainté.