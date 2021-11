OM Mercato : McCourt met la pression sur Longoria et Sampaoli

Publié par ALEXIS le 20 novembre 2021 à 18:21

Frank McCourt continue d’investir à l’ OM pour renforcer son équipe. Mais il met la pression sur Longoria pour un retour sur investissement.

OM : 85 M€ investis dans le dernier mercato ?

Prioritaire de l’ OM depuis le rachat du club des mains de Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016, Frank McCourt a investi plusieurs millions d’euros, surtout dans le recrutement. L’été dernier, il a dû sortir le chéquier pour faire venir plusieurs joueurs au Vélodrome.

Les transferts directs et les prêts réalisés par Pablo Longoria à l'été 2021 ont évidemment un coût financier important. La masse salariale de l’Olympique de Marseille a du coup grimpé avec les signatures de De la Fuente (3 M€), Luan Peres (4,5 M€), Leonardo Balerdi (11 M€), Gerson (25 M€), Pol Lirola (6,5 M€), Pau Lopez (prêté), Mattéo Guendouzi (prêté), William Saliba (prêté), Cenzig Ünder (prêt payant) et Amine Harit (prêté).

« Cette saison, les investissements ont été conséquents sur le marché des transferts. Derrière les prêts avec options d'achat, les clauses, les bonus et autres montages, ce sont près de 85 M€ d'indemnités qui seront payés sur les prochains exercices », a fait savoir L’Équipe. D’ailleurs la DNCG a mis la pression sur la direction des Phocéens, en confirmant l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation du club, comme signifié l'été dernier.

L'Olympique de Marseille contraint de vendre

Pour tenter d’équilibrer ses finances, l’ OM est contraint de vendre. Le transfert des joueurs à forte cote comme Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara, estimée respectivement à 18 M€ et 28 M€, devrait permettre au club olympien de renflouer ses caisses. En tout cas, Frank McCourt attend de récupérer une bonne partie des sous investis depuis son arrivée. Et cela passe d’abord par de bons résultats de l’équipe de Jorge Sampaoli, ce qui permettrait aux Marseillais de se mettre en évidence et de prendre de la valeur sur le marché des transferts.

McCourt attend des résultats (financiers et sportifs) de Longoria et Sampaoli

Le milliardaire américain a justement rappelé sur France 24 : « notre but est d'être sur le podium à la fin de l'année et de pouvoir disputer la prochaine Ligue des champions ». « Je crois que l'équipe a toutes les chances de pouvoir le faire. Avec Pablo et Jorge, je pense qu'on va y arriver, je suis très satisfait de la façon dont ils travaillent », a-t-il déclaré ensuite, avant de mettre la pression sur le président du directoire de l’ OM et l’entraîneur argentin : « je serais très déçu si on ne le faisait pas ».

Selon les chiffres de L’Équipe, l’Olympique de Marseille a perdu près de 310 M€ en quatre exercices, de 2016 à 2020.