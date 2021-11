PSG Mercato : Man United, la menace se précise pour Zidane

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 02:31

Courtisé par le PSG, Zinedine Zidane pourrait plutôt rebondir à Manchester United où le sort d’Ole Gunnar Solskjaer serait déjà scellé.

Nouvelle humiliation pour Man United, Solskjaer prend la porte

Après sa défaite (2-0) à Old Trafford contre le voisin City, Manchester United comptait se donner de l’air. Un déplacement sur la pelouse de Watford devait permettre aux Reds Devils de retrouver le chemin du succès. Seulement, cette rencontre contre un mal classé du championnat a tourné à l’humiliation pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Lesquels ont été corrigés (4-1) par les Hornets. Selon plusieurs sources concordantes, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas été conforté à son poste après cette énième déconvenue. The Times révèle notamment que le technicien norvégien a été limogé. Une réunion de crise aurait eu lieu après cette débâcle pour décider du limogeage de l’entraîneur mancunien dont le contrat expire en 2024. Selon le journal, ce licenciement devrait coûter 9 millions d’euros à l’actuel 7e de Premier League. La direction d’United ferait de Zinedine Zidane le favori à la succession de Solskjaer.

Zidane en pole pour remplacer Solskjaer

Nicolo Schira révèle notamment que Zinedine Zidane reste la priorité de Manchester United. À Old Trafford, il pourrait retrouver Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane avec qu’il a remporté 4 Ligues des champions. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le PSG ciblerait également l’ancien coach du Real Madrid pour l’après-Pochettino. Toutefois, le spécialiste du mercato italien assure que le board mancunien n’a pas encore ouvert les discussions avec le technicien français actuellement libre de tout contrat. Le journaliste révèle que Darren Fletcher devrait assurer l’intérim dès le prochain match contre Villareal en Ligue des champions. L’ancien milieu des Reds Devils serait assisté par Michael Carrick durant cet intérim. En attendant ces officialisations, Manchester United pointe à la 7e place de Premier League et reste sur 5 défaites lors des 7 derniers matchs de championnat.