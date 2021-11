ASSE : La stratégie de Claude Puel qui a piégé l'ES Troyes AC

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2021 à 09:55

L’ ASSE a signé une deuxième victoire en Ligue 1, dimanche, à Troyes. Claude Puel a fait un choix tactique fort qui a fait la différence.

ASSE : Les Verts ne se sont pas relâchés pendant la trêve

Les joueurs de l’ ASSE ne se sont pas relâchés pendant les deux semaines de trêve internationale. Bien au contraire, ils ont mis cette période à profit pour travailler dur. Et ils ont été récompensé de leur efforts. En témoigne leur victoire, la deuxième cette saison, sur l'ES Troyes AC, après celle contre Clermont Foot (3-2). Grâce au but du défenseur péruvien Miguel Trauco, l’AS Saint-Étienne s’est imposé à Troyes (1-0, 61e). Outre la concentration et la détermination des Verts à poursuivre leur remontée au classement, Claude Puel a fait un choix tactique fort qui a fait la différence, au Stade de l’Aube.

Boudebouz repositionné à la place de Neyou

En l’absence de son milieu défensif Yvann Neyou (blessé à la cheville et indisponible plusieurs semaines), le coach de l' ASSE a décidé de repositionner Ryad Boudebouz devant la défense, avec le capitaine Mahdi Camara. L’Algérien est pourtant un milieu offensif et n’a pas l’habitude de jouer dans cette position. Il a pourtant bien tenu son poste et l’équipe stéphanoise a gagné le match. Un choix finalement payant que Claude Puel a justifié dans sa réaction d’après-match. « On a décidé de mettre Ryad Boudebouz devant la défense pour compenser l’absence d’Yvan Neyou », a-t-il indiqué.

« Ce n’est pas une trouvaille, tout est une question d’équilibre. Ryad a la faculté de tenir le ballon. C’est une place très exigeante sur le plan technique. Lorsqu’Yvan Neyou est absent, on a moins de possibilités d’ouvrir le jeu. Avec Ryad un cran plus bas, c’est plus de sérénité technique et de la confiance pour nos défenseurs », a expliqué l’entraîneur de l’ ASSE. Après ce coup d’essai réussi, Claude Puel va-t-il maintenir Ryad Boudebouz dans ce rôle de sentinelle ? « Rien n’est arrêté dans ce milieu de terrain », a-t-il répondu.