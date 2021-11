PSG Mercato : Zidane, la date du départ de Pochettino connue ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 21:25

Annoncé à Manchester United, Mauricio Pochettino va-t-il céder son fauteuil au PSG à Zinedine Zidane ? Ça s’emballe autour du club parisien.

Pochettino licencié après le choc face à Man City ?

Ancien joueur et capitaine du Paris Saint-Germain, le retour de Mauricio Pochettino dans son costume d’entraîneur pourrait être de courte durée. Nommé en janvier en remplacement de Thomas Tuchel, le coach argentin pourrait lui aussi faire ses valises moins d’un an après son arrivée. Fortement pressenti à Manchester United pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, remercié dimanche par le club mancunien après une lourde défaite (1-4) face à Watford, lors de la 12e journée de Premier League, samedi.

D’après les informations divulguées ces dernières heures, Pochettino est intéressé par le poste et serait même prêt à claquer la porte du Paris Saint-Germain dès maintenant pour rejoindre le Nord de l’Angleterre. Le média transalpin Calciomercato confirme cette tendance et explique que l’ancien manager de Tottenham serait dans l’attente d’un appel de la direction des Red Devils.

Toujours selon la même source, ce dossier pourrait s’emballer après le choc de Ligue des Champions entre le Paris SG et Manchester City, mercredi, à l’Etihad Stadium. De son côté, le club de la capitale s’active également en coulisses afin de confier les rênes de son équipe pro à Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Zidane veut poursuivre les discussions

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane envisagerait désormais très sérieusement l’option Paris SG pour la suite de sa carrière. Via sa page Twitter, le journaliste italien Rudy Galetti confirme que le champion du monde 1998 a refusé la proposition de Manchester United. Séduit par le projet et la possibilité d’avoir sous ses ordres un riche effectif comme celui des Rouge et Bleu, Zidane voudrait poursuivre les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi pour son grand retour sur un banc.

Si les premières tendances allaient plutôt dans le sens d’une année sabbatique, le Marseillais sera désormais prêt à reprendre du service à Paris. En cas de départ de Pochettino, Zizou pourrait débarquer dans la Ville Lumière après Lionel Messi et Sergio Ramos durant l’été.

À suivre donc…