Manchester United Mercato : Solskjaer viré, son successeur connu

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 12:38

Comme annoncé depuis hier soir, Manchester United a licencié Ole Gunnar Solskjaer. Son successeur sur le banc des Red Devils a été nommé.

Accord mutuel entre Man United et Solskjaer

Déjà fragilisé depuis plusieurs semaines, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas survécu à l’humiliation de Manchester United au Vicarage Road Stadium face à Watford (1-4), samedi, à l’occasion de la 12e journée de Premier League. Après une discussion avec l’entraîneur norvégien et un accord mutuel, la direction du club anglais a pris la décision de se séparer de lui, comme le précise le communiqué publié ce dimanche.

« Ole sera toujours une légende à Manchester United et c’est avec regret que nous avons pris cette décision difficile. Bien que les dernières semaines aient été décevantes, elles ne doivent pas occulter tout le travail qu’il a accompli au cours des trois dernières années pour reconstruire les bases d’un succès à long terme. Ole repart avec nos plus sincères remerciements pour ses efforts inlassables en tant que manager et nos meilleurs vœux pour l’avenir.

Sa place dans l’histoire du club sera toujours assurée, non seulement pour son histoire en tant que joueur, mais aussi en tant que grand homme et manager qui nous a donné beaucoup de grands moments. Il sera toujours le bienvenu à Old Trafford au sein de la famille Manchester United », écrit l’actuel 12e du championnat d’Angleterre.

Michael Carrick remplace Ole Gunnar Solskjaer

Malgré un contrat courant jusqu’au juin 2024, l’ancien buteur de Manchester United rend donc le tablier sur le banc des Red Devils après une série noire de quatre défaites sur les cinq derniers matchs en championnat. Comme prévu, c’est Michael Carrick, une autre ancienne gloire de l’équipe du Nord de l’Angleterre qui succède à Solskjaer, probablement épaulé par Darren Fletcher, pour assurer l'intérim. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien buteur des Red Devils quitte Old Trafford avec un joli chèque de 9 millions d’euros comme indemnités de licenciement.

En attendant Zinedine Zidane ou Laurent Blanc ?

D’après les informations du tabloïd britannique The Times, Zinedine Zidane fait figure de grand favori pour être le prochain manager de Manchester United. Libre depuis son départ du Real Madrid, le technicien français s’est mis à l’apprentissage de la langue anglaise selon certains de ses proches et pourrait être intronisé sur le banc de l’équipe de Paul Pogba dans les prochains jours.

En cas d’échec de cette piste, les dirigeants de Manchester United auraient aussi inscrit les noms de Mauricio Pochettino (PSG), Brendan Rodgers (Leicester City), Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et Laurent Blanc (Al-Rayyan Sports). Concernant l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, sa piste ne serait pas vraiment une priorité pour Joël Glazer, le propriétaire de Man United.