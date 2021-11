OL-OM : Le soutien inattendu d’Aulas à Dimitri Payet

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2021 à 12:56

Touché par une bouteille d'eau à la tête lors de l’Olympico OL-OM, Dimitri Payet a reçu un message de soutien un peu spécial de la part de Jean-Michel Aulas.

OL-OM : La consolation un peu spéciale d’Aulas à Payet

Après les incidents lors du match OL-OM, Jean-Michel Aulas avait présenté ses excuses à Dimitri Payet. Dans un autre message rapporté par L’Équipe, le président de l’Olympique Lyonnais aurait glissé un petit mot déplacé au joueur de l’Olympique de Marseille agressé par un supporter du club rhodanien. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, le président de l’ OL , « tout en souhaitant un prompt rétablissement à Payet, n’a pas manqué de glisser à ce dernier que son état de santé n’avait pas été si inquiétant ».

Bien avant le message évoqué par la source, Jean-Michel Aulas avait posté sur son compte Twitter un message officiel dans lequel il avait présenté les excuses de l’Olympique Lyonnais à Dimitri Payet et au club phocéen pour les incidents lors du choc OL-OM. « L’ OL présente ses excuses à Dimitri Payet et l’ OM pour cette agression inadmissible et lui souhaite un prompt rétablissement », avait-il écrit sur le réseau social.

L'auteur du lancer de bouteille sur Payet jugé ce mardi

À noter que l’auteur du lancer de bouteille sur la tête du capitaine des Marseillais est, selon l'OL, un « cas isolé ne faisant pas partie des Kop ». Immédiatement identifié comme un individu de 32 ans, il a été placé en garde à vue dans un premier temps. Après son défèrement au parquet dans la matinée de mardi, il comparaîtra à 14h devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de "violence avec arme par destination dans une enceinte sportive". Il encourt une interdiction à vie de stade.

Pour rappel, Dimitri Payet se préparait à tirer un corner (4e), quand il a été atteint en pleine tête par une bouteille d'eau en provenance d'une tribune. Le match OL-OM avait été arrêté définitivement après près de 2 heures d'interruption.