Mercato OM : Gros coup de froid dans le dossier Alexis Sanchez !

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2021 à 22:56

Alors que l' OM n'a pas abandonné la piste menant à Alexis Sanchez, l’entraîneur de l’ Inter Milan a envoyé un message clair aux Olympiens.

OM Mercato : Marseille reçoit une réponse amère pour Alexis Sanchez

Malgré un recrutement ambitieux cet été, l’entraîneur de l’ OM n’est pas totalement satisfait de son effectif actuel. Jorge Sampaoli ne le cache pas, il veut des « joueurs expérimentés » pour la suite de la saison. Cette sortie du coach marseillais a alors relancé les spéculations sur le dossier Alexis Sanchez.

Auteur d'un but et deux passes décisives en dix matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 32 ans connaît un début de saison compliqué avec l’Inter Milan. L'international chilien n'est pas content de son temps de jeu chez les Nerazzurri cette saison et les rumeurs concernant son départ dès cet hiver se sont amplifiées ces dernières semaines. Alexis Sanchez est annoncé avec insistance à l’Olympique de Marseille, où son ancien sélectionneur, Jorge Sampaoli, militerait en interne pour l’attirer en Ligue 1. Mais les dirigeants phocéens devraient se faire une raison sur cette piste offensive : l’Inter Milan n’a pas l’intention de perdre son attaquant, et encore moins en plein milieu de saison.

Simone Inzaghi compte toujours sur Alexis Sanchez

Présent en conférence de presse, l’entraineur du club italien, Simone Inzaghi, a en effet écarté un départ d’Alexis Sanchez en prêt ou définitif lors du mercato hivernal. Il a expliqué qu’il compte toujours sur son joueur, blessé avec la sélection du Chili lors de la trêve internationale. « J’ai des gars qui travaillent très bien. De Vrij et Alexis Sánchez très sont importants pour nous, ils me manquent. Nous espérons les récupérer le plus tôt possible », a déclaré Simone Inzaghi dans des propos rapportés par ESPN. L’entraineur de l’Inter Milan assure ainsi que l’ancien Barcelonais reste un joueur très impliqué au sein de son effectif. Reste à savoir si ces propos mettront un frein aux ardeurs de l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre…