OM Mercato : Vidal, Alexis Sanchez, Sampaoli tient un discours fort

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2021 à 17:21

Arturo Vidal et Alexis Sanchez bientôt à l’ OM ? Jorge Sampaoli a interpellé ses dirigeants marseillais sur la nécessité de recruter des joueurs expérimentés.

OM Mercato : Sampaoli veut de nouvelles recrues

Lors du dernier mercato estival, la direction de l’Olympique de Marseille n’a pas ménagé ses efforts pour faire venir de nouvelles recrues. Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Péres, William Saliba… Au total onze nouvelles recrues ont rejoint l’ OM cet été. Grâce à ce recrutement ambitieux, Jorge Sampaoli a donc obtenu des joueurs qui collent à sa philosophie et à son système de jeu. Pour autant, le coach argentin n’est pas totalement satisfait. L’entraîneur de l’OM en veut plus et ne cache pas son insatisfaction.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué qu’il attend des recrues supplémentaires, mettant ainsi la pression sur Pablo Longoria et Franck McCourt en vue du mercato hivernal. « On demande à Pablo et Frank de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins », a-t-il confié devant les médias.

Jorge Sampaoli dévoile ses priorités pour cet hiver

Poursuivant, Jorge Sampaoli a clairement annoncé la couleur sur ses intentions pour le recrutement de l’ OM. Il veut des joueurs expérimentés afin d’offrir un effectif à la hauteur des attentes. « Même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club », a-t-il ajouté.

Alors quels sont les joueurs expérimentés susceptibles de rejoindre l’OM cet hiver ? Deux noms reviennent actuellement avec insistance à Marseille. Alexis Sanchez et Arturo Vidal sont cités. L’Inter Milan envisagerait de céder ces deux joueurs dès cet hiver. Le fait que Sampaoli réclame des joueurs expérimentés est donc peut-être un signe non négligeable sur l’arrivée possible de ces deux Chiliens - ou de l’un d’entre eux - à Marseille. Autant dire que le mercato hivernal promet d’être très mouvementé sur la Canebière.