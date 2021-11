OM, OL Mercato : Rudi Garcia contacté par un club historique !

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 17:35

Fort de son expérience au LOSC, à l' OM et l' OL, Rudi Garcia a été contacté cette semaine par un énorme club de Premier League.

OM, OL Mercato : Rudi Garcia contacté par Man United

C’est le feuilleton du moment et il commence à prendre une ampleur démesurée. Depuis le départ de Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United, les dirigeants anglais ne cessent de développer de potentielles pistes d'entraîneurs capables de reprendre un club aussi historique qu’agonisant. Les Red Devils sont actuellement 8e de Premier League après 12 journées de championnat.

Si de nombreux médias envoient l’actuel coach du PSG, Mauricio Pochettino, sur le banc de Man United, ce dernier a en partie dissipé cette information cette semaine en conférence de presse, assurant qu’il se sentait bien à Paris et qu’il ne prévoyait pas de partir de sitôt. Seulement, à en croire la presse britannique et notamment le Daily Telegraph, Manchester United aurait d’ores et déjà un autre nom en tête en cas d’échec Pochettino, celui de Rudi Garcia.

Selon le média anglais, Man United aurait tenu d’importantes discussions avec l’ancien coach de l’ OM pour prendre les rênes du mythique club de Premier League. Si l’information a de quoi faire sourire les supporters de l’Olympique de Marseille ou de l'Olympique Lyonnais, le deal aurait de grandes chances de se faire. Et pour cause, la plupart des autres candidats refusent tour à tour les avances mancuniennes.

Après Luis Henrique qui a préféré se focaliser sur sa sélection en marge de la Coupe du Monde, Zinédine Zidane qui a maintes fois refusé les offres des Red Devils, et plus récemment Julen Lopetegui, le board mancunien voit l’entraîneur français comme l’une des options les plus crédibles à l’heure actuelle. Aux côtés de Rudi Garcia, se trouvent également les noms de Lucien Favre (OGC Nice, Dortmund...), Ralf Rangnick (RB Leipzig) et Paulo Fonseca (passé par le Chakhtar et l'AS Roma).

Sans club depuis son départ de l’ OL l'été dernier, Rudi Garcia ne verrait pas d’un mauvais œil reprendre du service qui plus est dans un top club comme United. Malgré des fins de parcours difficiles à l’ OM et l'OL, le technicien français garde une très belle cote à l’internationale, notamment après avoir mené l’écurie phocéenne en finale de Ligue Europa et les Gones quelques années plus tard en demi de Ligue des champions.