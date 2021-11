PSG Mercato : Man United, Pochettino lâche sa réponse au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 novembre 2021 à 22:26

Ces derniers jours, Mauricio Pochettino est lié à Manchester United. L’entraîneur du PSG a répondu à cette rumeur l’envoyant à Old Trafford.

Pochettino : « je suis vraiment heureux au PSG »

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino n’a pas évité la question sur les rumeurs de plus en plus persistantes qui l’annoncent à Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions dimanche, au lendemain de la lourde défaite à Watofd (1-4). Selon le Talk Sport, les représentants de l’ancien manager de Tottenham ont fait savoir aux dirigeants du club mancunien qu’il est prêt à claquer la porte du PSG dès à présent afin de venir prendre la relève d’Ole Gunnar Solskjaer.

Initialement penchants pour un intérim jusqu’à la fin de la saison, les Red Devils auraient finalement changé d’avis et lancer les grandes manoeuvres pour convaincre le Paris SG de laisser filer le technicien argentin. Pas forcément opposé au départ de Pochettino, le vice-champion de France en titre réclamerait tout de même un chèque de 12 millions d’euros pour ses 18 mois restants de contrat. Faux, rétorque l’ancien défenseur et capitaine parisien. De retour au Parc des Princes en tant qu’entraîneur, le successeur de Thomas Tuchel assure être heureux à Paris.

« Je suis concentré, je suis vraiment concentré sur le football. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un gamin. J'ai passé toute ma vie à jouer au football et maintenant je suis coach. Nous sommes dans un business où les rumeurs existent. Je comprends tout à fait ce qui est en train de se passer. Parfois, les rumeurs sont positives, parfois elles sont négatives. Je ne suis pas du tout perturbé par ça. Les rumeurs sont là, on doit vivre avec. C'est le football dans lequel on vit. Nous sommes concentrés. Nous donnons 100% pour le club et pour les joueurs, pour les aider à performer. Je suis vraiment heureux au PSG. Concernant demain, je suis concentré pour obtenir le meilleur résultat possible », a expliqué le natif de Murphy. Relancé sur son avenir, le mentor de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé s’est voulu également très clair.

PSG Mercato : Pochettino refuse de se projeter

Nommé en janvier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023. Interpellé par un journaliste anglais qui voulait savoir qu’il se voyait à son poste jusqu’au terme de son engagement parisien, le coach de 49 ans a refusé de se projeter, expliquant notamment que « le football, c'est aujourd'hui, pas demain, a rétorqué Pochettino. »

Poursuivant, Pochettino a assuré qu’en football, « il faut vivre dans le présent, pas dans le futur, ni dans le passé. Les résultats sont très importants en football. » Autrement, l’ancien entraîneur de l’Espanyol Barcelone est conscient que les résultats sont les plus importants contrairement à un contrat qui peut être signé et rompu à tout moment si les résultats ne sont pas au rendez-vous.