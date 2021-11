ASSE : Les Verts actent une décision pleine de symboles

Publié par Ange A. le 25 novembre 2021 à 01:15

Capitaine historique de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin a été honoré par l’ ASSE. Le club vient de rendre une décision symbolique.

Le dossard de Loïc Perrin retiré à l’ ASSE

Ces dernières semaines, la vente de l’AS Saint-Étienne ainsi que la place de 19e du club en Ligue 1 Uber Eats font beaucoup parler. Alors que le flou demeure quant à la vente de Sainté, le club vient de prendre une importante décision. Celle-ci concerne l’une des légendes de l’ ASSE. Dans un communiqué publié mercredi, le club du Forez a annoncé le retrait du numéro 24 longtemps arboré par Loïc Perrin.

« Aujourd’hui, le club prend la décision de retirer ce numéro de son vestiaire, il ne sera porté par aucun autre joueur de l’AS Saint-Étienne. Il est et restera le numéro 24 de notre emblématique capitaine. Loïc est unique, Loïc est irremplaçable, Loïc est Vert à vie », peut-on notamment lire.

Perrin, une légende vivante chez les Verts

Retraité depuis 2020, Loïc Perrin a passé 17 saisons à l’AS Saint-Étienne, son club formateur. Il a d’ailleurs enfilé le brassard durant 13 saisons. Au total, l’ancien défenseur central a disputé 470 rencontres avec l’ASSE. Le club et Le Coq Sportif, son équipementier, vont commercialiser 470 exemplaires d’un maillot collector en hommage à l’emblématique capitaine stéphanois. Lequel a remporté un titre de champion de Ligue 2 en 2004 et une Coupe de la Ligue en 2013. Pour sa dernière, Perrin était même proche de soulever un nouveau trophée avec son club de toujours. Mais il a fini par la petite porte. Le mythique numéro 24 stéphanois a été expulsé lors de la finale de la Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain (1-0). Une sortie qui n’entache en rien son parcours remarquable chez les Verts. Il fait d’ailleurs partie des 13 ambassadeurs à vie de Saint-Étienne.