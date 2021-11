OL - Ligue Europa : Quel enjeu pour Lyon à Brondby ?

Publié par ALEXIS le 25 novembre 2021 à 09:45

Leader de son groupe et déjà qualifié, l’ OL affronte Brondby en Ligue Europa. Un match pour lequel Peter Bosz ne veut pas de relâchement.

OL : Peter Bosz veut faire un sans-faute

L’ OL est déjà qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa, deux journées avant la fin de la phase de poule. L’équipe de Peter Bosz est même assurée de finir en tête de son groupe (A), grâce à ses 4 victoires en autant de matchs disputés. Néanmoins, il n’est pas question pour les Gones de se relâcher lors de la 5e journée. Peter Bosz a donc demandé à ses joueurs de tout faire pour gagner le match face à Brondby IF, ce jeudi (21h) au Danemark. L’objectif pour l’Olympique Lyonnais est de faire un parcours sans faute, si possible.

« J’ai la mentalité, je veux gagner tous les matchs même si on est qualifié. Je ne vois pas un match sympa à jouer ,mais un match à gagner. Ça doit être la mentalité du groupe, des joueurs pour arriver tout en haut », a-t-il déclaré. Cette rencontre avec le club danois ne compte donc pas pour du beurre aux yeux de Pire Bosz. Pour rappel, le club de Ligue 1 avait gagné le match aller (3-0) à Décines.

L' OL recevra son adversaire au retour en 8e

L’ OL a 12 points et caracole en tête du classement du groupe A devant le Sparta Prague (République tchèque) et Glasgow Rangers (Écosse) qui comptent chacun 4 points et qui s’affrontent également, à la même heure que le match de Lyon. Brondby IF est évidemment lanterne rouge avec 2 points. Après le club du Danemark, les joueurs de l'Olympique Lyonnais joueront leur dernier match de poule, le 9 décembre, à domicile. Ils recevront les Rangers de Glasgow au Groupama Stadium, lors de la 6e et dernière journée.

Notons que l' OL a l'avantage de recevoir son adversaire des 16es de finale de l'Europa League à Lyon, lors du match retour, grâce à la 1re place de la phase de poule.