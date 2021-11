OM Mercato : Campos facilite un dossier chaud à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 novembre 2021 à 17:30

Luis Campos dans l’ombre de l’ OM ? Le club phocéen compose discrètement avec l’ancien dirigeant du LOSC pour faire venir un crack argentin à Marseille.

OM Mercato : Luis Campos aide Longoria pour un buteur argentin

Libre depuis son départ du LOSC, Luis Campos était régulièrement associé à l’ Olympique de Marseille, notamment dans le projet du rachat du club par l'Arabie Saoudite. Si ce deal est finalement tombé à l'eau, l’ancien directeur sportif des Dogues n’a pas pour autant rompu le contact avec l’ OM. Mieux, Luis Campos travaille désormais pour le compte de l’Olympique de Marseille en Amérique du Sud. C’est la révélation faite par Le Quotidien du Sport, dans son article du jour.

Le média sportif explique en effet que l'ancien directeur sportif portugais de l’AC Monaco et du LOSC sert d’intermédiaire pour faire venir une pépite argentine à l’ Olympique de Marseille. Il faut dire que le marché argentin a souvent été exploré par les dirigeants de l’OM cet été. Les noms de Thiago Almada et Luca Orellano, tous deux évoluant à Vélez Sarsfield, étaient annoncés à Marseille, sans succès. La source indique que les dirigeants de l’ OM se tournent désormais vers un autre crack argentin, Julian Alvarez. Le jeune attaquant de 21 ans réalise un bon début de saison à River Plate avec 32 buts et 23 passes décisives en 91 apparitions. De telles performances attirent forcément des convoitises.

Une rude concurrence pour Julian Alvarez

Si cette information a de quoi en surprendre plus d’un, le transfert de Julian Alvarez à Marseille aurait de grandes chances de se faire avec un Luis Campos à la baguette. Et pour cause, l’ancien dirigeant lillois aurait déjà « activé ses réseaux » en Argentine pour faire signer le jeune joueur. Mais l’ OM devra faire face à une concurrence féroce sur cette piste offensive car le prodige argentin intéresse également de nombreux cadors européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Milan AC, l’AS Roma, Manchester City, le Bayern Munich, Tottenham, Everton, le Borussia Dortmund et Fiorentina seraient sur ces traces.