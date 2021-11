OGC Nice Mercato : Les Aiglons veulent frapper un jolie coup en Grèce

Publié par Thomas le 25 novembre 2021 à 21:30

L' OGC Nice est en lutte avec de gros cadors comme Liverpool et Tottenham pour enrôler un jeune attaquant jouant à l'Olympiakos.

OGC Nice Mercato : Le GYM supervise la pépite Aguibou Camara

Auteur d’un mercato sensationnel cet été, le club azuréen semble de pas vouloir s’arrêter de sitôt et pense d’ores et déjà à son prochain gros coup mercato. 2èmes de Ligue 1 derrière le PSG, les Aiglons réalisent un début de saison plus que convaincant, et commencent à attirer de nombreux joueurs sur le marché des transferts. L’ OGC Nice a de fait dressé une shortlist en interne de ses prochains objectifs mercato en 2022. Parmi eux, figure le nom du jeune milieu offensif guinéen, Aguibou Camara, qui rayonne dans le championnat grec à l’Olympiakos.

Formé au LOSC, le joueur de 20 ans a pris une ampleur considérable depuis son départ du Nord de la France cet été. Après 14 matchs avec la formation Thyrlos, Camara a vu sa cote considérablement aumgenter à tel point que de gros cadors l’ont en ligne de mire, notamment en Angleterre. Ce jeudi, à l’occasion du choc entre l’Olympiakos et Fenerbahce, le Guinéen sera au centre de toutes les attentions, puisque de nombreux dirigeants étrangers ont fait le déplacement pour le superviser.

Comme l’avance le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu sur son compte Twitter, " des représentants de l’ OGC Nice, Tottenham, Liverpool et Newcastle seront présents ce soir au Stade Georgios Karaiskakis pour voir jouer Aguibou Camara, né en 2001, qui joue cette nuit avec l’Olympiakos contre Fenerbahce. ".

Auteur de déjà 4 buts et 2 passes décisives en 9 matchs, l’ancien lillois est le principal artisan cette saison de la très bonne dynamique de son club, qui est actuellement premier du championnat grec. Christophe Galtier est un grand admirateur du joueur qu’il a pu côtoyer lors de son passage chez les Dogues. C’est justement sous les ordres du coach marseillais que Camara connaît ses premières minutes en pro en France, lors d’un match de coupe de France contre Dijon début 2021, où il marquera même un joli but.