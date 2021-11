PSG Mercato : Leonardo dévoile les négociations avec Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2021 à 15:05

Selon plusieurs médias, Zinédine Zidane est en négociations avec le PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. Leonardo a évoqué ce sujet.

Le PSG avance dans ses négociations avec Zinédine Zidane

Ce jeudi, le quotidien confirme les nombreuses rumeurs qui circulent concernant des négociations entre le Paris Saint-Germain et Zinédine Zidane. Le journal régional révèle que des discussions sont bien en cours entre les deux parties, mais « rien n’est encore signé ». Le média francilien précise que lesdites négociations ont débuté il y a déjà quelques semaines et sont bien avancées. Une importante réunion s’est ainsi tenue au Royal Monceau entre Zidane, le directeur sportif Leonardo et le directeur général Jean Claude Blanc.

Les dirigeants parisiens s’activent sur la piste Zidane puisque Mauricio Pochettino affiche de plus en plus son mal-être en interne. Alors que son nom est annoncé à Manchester United pour prendre la relève d’Ole Gunnar Solskjaer. Toujours selon la même source, Zidane est désormais emballé par le projet parisien et son entourage se montre même confiant quant à son arrivée dans la capitale française. Les dirigeants poussent ainsi pour le champion du monde 1998, car Mauricio Pochettino ne cache plus son mécontentement et son mal-être en interne. Mais Leonardo, le directeur sportif du PSG, assure qu’il n’en est absolument rien.

PSG Mercato : Aucun contact entre Zidane et le Paris SG

Nommé en janvier 2021 et sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain. En effet, dans une déclaration à l’AFP, le directeur sportif du Paris SG a balayé du revers de la main toutes les rumeurs annonçant des discussions avec Zidane.

« On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu’il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu », a expliqué Leonardo avant d’ajouter : « c’est ridicule d'imaginer qu'une rencontre avec Zizou aurait pu avoir lieu dans un grand hôtel, à Paris, aux yeux de tout le monde. » Reste maintenant à savoir si cette brève sortie parviendra à faire taire les rumeurs sur l’avenir de Pochettino au PSG.