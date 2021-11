Man United Mercato : Avant Pochettino, MU signe un nouveau coach !

Publié par Thomas le 25 novembre 2021 à 17:00

Alors que Mauricio Pochettino est grandement associé à un départ vers Man United, les Red Devils vont officialiser la venue d'un nouvel entraîneur.

Man United : United va officialiser Ralf Rangnick

C’est le feuilleton qui monopolise toute la presse britannique depuis plusieurs jours maintenant. Après le départ de Ole Gunnar Solskjaer du banc de Manchester United, les spéculations vont de bon train du côté des tabloïds pour savoir qui sera le nouveau coach des Red Devils. Si Zinédine Zidane était un temps convoité par le board anglais, ses différents refus ont poussé Man United à orienter ses efforts vers l’actuel coach du PSG, Mauricio Pochettino, dont le rêve a toujours été d’entraîner l’équipe mancunienne.

Si le technicien argentin a voulu calmer le jeu en conférence de presse cette semaine, en affirmant qu’il se sentait heureux à Paris, la récente débâcle du club français en Ligue des champions pourrait rapidement pousser l’entraîneur vers la sortie, de quoi débloquer son arrivée chez les Red Devils.

Néanmoins, aux vues de la complexité actuelle du dossier, les dirigeants de Man United ont préféré orienter leurs recherches vers des options temporaires, en d’autres termes, des coachs sans club, capables d’assurer l’intérim au moins jusqu’à janvier voir jusqu’à la fin de la saison. Si Rudi Garcia faisait partie des candidats potentiels, ce jeudi, la décision de United est enfin tombée, le nouveau coach sera Ralf Rangnick !

Comme l’avance le journaliste David Ornstein, Man United est tombé d’accord avec le technicien allemand pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. L’ancien coach du RB Leipzig paraphera un contrat de 6 mois plus une option de 2 ans en cas de bons résultats. Rangnick devrait être disponible dès ce week-end pour le choc contre Chelsea en Premier League.

Qu’en est-il pour Pochettino ?

Comme rappellé plus haut, les Red Devils ont préféré ne pas prendre de risque et vite trouver un remplaçant intérimaire, quitte à lui offrir un contrat de seulement 6 mois, plutôt que d’attendre trop longtemps un « grand » entraîneur, déjà en fonction, et prendre le risque de mettre à mal l’équilibre de l’équipe. Néanmoins, le club anglais n’abandonne pas la piste menant au coach du Paris Saint-Germain, d’autant que ce dernier est de plus en plus contesté par les supporters, qui ont encore vu leur équipe réaliser une prestation pathétique contre Man City ce mercredi.

De l’autre côté de la Manche, le PSG discute toujours avec Zinédine Zidane qui a récemment donné son feu vert à Nasser Al-Khelaïfi. L’arrivée du champion du Monde 98 pourrait alors débloquer la situation de l’Argentin qui pourrait rallier l’été prochain United. Seul bémol dans le dossier Zizou, le Français n’apprécierait pas forcément de travailler avec Leonardo. Un problème de taille pour Paris quand on sait l’importance du directeur sportif brésilien dans la logistique du club.