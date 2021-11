ASSE Mercato : Claude Puel fait une grande annonce pour cet hiver

Publié par Thomas le 26 novembre 2021 à 20:10

Après que la DNCG n'ait imposé aucune mesure à l'encontre de l' ASSE, Claude Puel a fait une grande annonce pour le prochain mercato hivernal.

ASSE Mercato : Puel ne s’enflamme pas pour le mercato

Les supporters stéphanois peuvent respirer. En proie à de graves problèmes financiers, l’AS Saint-Etienne n’a fait l’objet d’aucune mesure restrictive après son passage à la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion). Un véritable soulagement pour le club qui cependant ne devrait pas faire de folies lors du prochain mercato.

En conférence de presse ce vendredi, Claude Puel a évoqué la situation actuelle des Verts et donné plusieurs indices sur le mois de janvier et de possibles signatures. Pour le coach stéphanois, seuls des prêts pourront être effectués cet hiver afin de renforcer l’équipe. " Vous connaissez la donne, elle n’est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts. Si la DNCG nous a accordé du positif, ça récompense la bonne maîtrise de toutes les composantes du club qui travaillent pour assainir les comptes et avoir un projet vertueux pour l’ ASSE. Ce n’est pas une récompense. Cela signifie juste qu’elle suit d’un œil bienveillant ce que l’on entreprend. "

Néanmoins, l’AS Saint-Etienne travaille en interne pour incorporer un défenseur central cet hiver, notamment pour pallier aux départs d'Harold Moukoudi et Saïdou Sow qui rejoindront leurs sélections nationales respectives pour la Coupe d’Afrique des Nations. Après Domagoj Vida du Besiktas, les Verts supervisent de près l’ancien défenseur du Stade Rennais Joris Gnagnon, libre de tout contrat depuis son limogeage du FC Séville.

Puel ne veut pas parler de vente

Si la vente de l’ ASSE est un thème qui préoccupe beaucoup les supporters stéphanois, le coach de 60 ans a préféré ne pas évoquer le sujet ce vendredi, par peur que cela affecte la dynamique du groupe. " La vente n’interviendra que le jour où elle sera effective. Le club dans son ensemble doit faire attention à rester bien concentré sur ce qu’on doit faire : prendre des points et laisser le club en Ligue 1 en fin de saison, avec des actifs. " Pour rappel, les dirigeants du club ligérien ont récemment décidé de repousser la vente de Sainté « faute de candidature sérieuse ».