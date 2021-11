OL Mercato : Arsenal, vers un retour de Lacazette en Ligue 1 ?

Publié par ALEXIS le 27 novembre 2021 à 11:03

En fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette va-t-il revenir en Ligue 1, quatre ans après son départ de l’ OL ? Il ne l’exclut pas.

OL : Alexandre Lacazette confirme son départ d'Arsenal

Alexandre Lacazette, dont le nom est associé à l’ OL à l’approche du mercato hivernal, a fait le point sur son avenir. En manque de temps de jeu cette saison, l’attaquant de 30 ans est clairement enclin à quitter le club londonien à l’issue de son contrat en juin prochain. C’est ce qui ressort de ses propos confiés à l’émission Téléfoot. « Forcément, mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche », a laissé entendre le joueur formé à l’Olympique Lyonnais.

En attendant l’été, Alexandre Lacazette a même la possibilité de négocier avec le club de son choix pendant le mercato hivernal. Il confirme d’ailleurs la tendance. « Je veux vraiment m’orienter sur quelque chose, mais pas avant janvier. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a de beaux projets, comment on compte sur moi… Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner », a expliqué l’ancien buteur de l’ OL (2010-2017). Ces dernières semaines, le natif de Lyon est envoyé sur le calepin de Juninho en quête d'un attaquant pour pallier les absences d'Islam Slimani (Algérie), Tino Kadewere (Zimbabwe) et Karl Toko-Ekambi (Cameroun) à la CAN 2021 en janvier-février 2022.

Arteta ne compte plus sur l'ex-buteur lyonnais

Cette saison, Mikel Arteta ne compte pas sur Alexandre Lacazette, surtout parce qu’il est en fin de contrat et ne souhaite pas prolonger. Pour Sky Sports, le manger des Gunners avait répondu à la question sur une éventuelle poursuite de l’aventure du Français à Londres. « Une prolongation ? Nous avons dû faire face à tout cela dans le passé et encore maintenant. Nous devons voir quelle est la meilleure option pour tout le monde à la fin de la saison », avait-il indiqué. Notons que l'ex-avant-centre de l' OL a été titulaire seulement 4 fois en 7 apparitions en Premier League après 12 journées de compétition.