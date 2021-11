OL Mercato : Arsenal a fixé le prix d'Alexandre Lacazette

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 14:31

En fin de contrat en juin, Alexandre Lacazette est dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’ OL. Arsenal est prêt à le céder à moindre coût.

Lacazette transféré à l' OL à 10 M€ en janvier ?

Alexandre Lacazette (30 ans) ne souhaite pas prolonger son contrat à Arsenal, à son terme le 30 juin 2022. Dès lors, le club londonien s’empresse de le transférer pendant le mercato hivernal. Les décideurs des Gunners seraient prêts à vendre l’attaquant formé à l’ OL, largement en dessous de sa valeur actuelle sur le marché des transferts. L’idée étant de ne pas le voir partir librement à l’été prochain.

D’après les indiscrétions du site Fichajes.net, Arsenal a fixé l’indemnité de transfert d’Alexandre Lacazette à 10 M€, soit moins de la moitié de sa cote actuelle estimée à 22 M€. Il faut dire que ce dernier n’a plus que 7 mois de contrat à Londres et devrait partir librement s’il ne trouve pas chaussure à son pied à l’hiver. Outre l’Olympique Lyonnais, des clubs anglais, notamment Newcastle United et ses nouveaux investisseurs milliardaires Saoudiens.

L'ex-attaquant des Lyonnais dispose d'un atout

En quête d’un attaquant de pointe pour compenser le possible départ d’Islam Slimani, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere au Cameroun pendant la CAN 2021 (du 9 janvier au 6 février 2022), Juninho et Jean-Michel Aulas penseraient à Alexandre Lacazette pour cet hiver, de source portugaise. Formé à l’ OL et lancé en Ligue 1 par le club rhodanien, il a l’avantage de déjà connaitre le championnat de France et l’environnement lyonnais. En d’autres termes, l'avant-centre natif de Lyon n’aurait donc pas de souci d’adaptation s'il revient à Lyon. Ce qui serait un énorme avantage pour l’équipe de Peter Bosz qui a besoin d’un avant-centre prêt à empiler les buts après la trêve hivernale.