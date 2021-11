ASSE Mercato : Puel sur un joli coup en Premier League ?

Publié par Ange A. le 28 novembre 2021 à 07:05

En quête d’un renfort offensif pour le mercato d’hiver, l’ ASSE prospecterait du côté de la Premier League, selon la presse anglaise.

Un crack de Premier League dans le viseur de l’ ASSE

Avant-dernière du championnat Ligue 1, l’AS Saint-Étienne reste sur deux victoires de rang avant de recevoir le Paris Saint-Germain de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi ce dimanche. Alors qu’un léger mieux est à observer à l’ ASSE, l' entraîneur Claude Puel voudrait accueillir des renforts, y compris en attaque, dès cet hiver. Loin d’être satisfait des performances de Juan Ignacio Ramirez, le coach stéphanois est à la quête d’un vrai attaquant capable de marquer des buts. Recruter à ce poste s’avère d’autant plus une priorité pour le club ligérien que Wahbi Khazri, le buteur providentiel de l' ASSE (7 buts en 14 matchs) va disputer la Coupe d’Afrique de football en janvier. Pour compenser ce départ de Khazri, Claude Puel s’intéresserait à un jeune joueur offensif évoluant à Arsenal. The Sun révèle en effet un intérêt de l'AS Saint-Étienne pour Falorin Balogun.

Mercato ASSE : Falorin Balogun, la bonne affaire des Verts ?

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne, Falorin Balogun flambe surtout avec les U23 d’Arsenal. Il compte déjà 14 buts et 2 passes décisives en seulement 10 matches de Premier League 2 cette saison. De quoi taper dans l’œil de l’ ASSE qui aurait même dépêché des scouts à l’Emirates Stadium ces dernières semaines pour le superviser. Le journal révèle néanmoins que l'ASSE devra se méfier de la concurrence de Swansea, Bournemouth et Middlesbrough, des prétendants de taille du Baby Gunner. Cet attaquant est aussi sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025. S’il flambe avec les jeunes footballeurs du club londonien, Balogun compte également quelques apparitions au sein de l'équipe première. Le buteur anglais de 20 ans a disputé 9 matchs avec l’équipe première pour deux buts et une passe décisive.