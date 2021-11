ASSE Mercato : Wahbi Khazri lâche un indice sur son avenir

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2021 à 12:53

Le contrat de Wahbi Khazri à l’ ASSE expire fin juin 2022. À quelques mois de cette échéance, il a fait une annonce sur son avenir.

ASSE : Khazri, « je ne sais pas si je serai là l'an prochain »

Wahbi Khazri va-t-il quitter librement l’ ASSE au terme de son contrat le 30 juin 2022 ou bien va-t-il rempiler avec le club ligérien ? L’attaquant des Verts a apporté des éléments de réponse à cette interrogation dans ses propos confiés à L’Équipe. « Je ne sais pas si je serai là l'an prochain », a-t-il laissé entendre dans le quotidien sportif. « Contractuellement non… », a ensuite rappelé le N°10 de l’AS Saint-Étienne.

Les Verts sont en difficulté cette saison et menacés de relégation. Même s’ils sont désormais 19es grâce à leur victoire renversante sur Clermont Foot (3-2), les Stéphanois sont toujours dans la zone rouge. Cependant, Wahbi Khazri promet de batailler durement avec ses coéquipiers pour maintenir l’ ASSE en Ligue 1, avant son probable départ du Forez. « Je n'ai pas envie de partir en laissant ce club en Ligue 2. Il faut le sauver », a-t-il confié.

Le buteur de l'AS Saint-Étienne affole les clubs turcs

L’international tunisien est l’actuel meilleur buteur de l’équipe de Claude Puel. Il a inscrit 7 buts en 13 matchs disputés en Ligue 1. Il n’a qu’un but de moins que les meilleurs buteurs du championnat : Gaëtan Laborde du Stade Rennais et Jonathan David du LOSC (8 buts chacun). Le nom de Wahbi Khazri est associé à trois clubs en Turquie. Outre Trabzonspor qui avait transmis une offre à l' ASSE à l'été 2020, le joueur de 30 ans est courtisé en ce moment par Istanbul Basaksehir et Fenerbahçe. Libre dans un peu plus de 7 mois, Wahbi Khazri peut donner son accord de principe au club de son choix dès le mercato hivernal en attendant l'issue de son bail dans le Forez cet été.