PSG Mercato : Le Qatar prépare un coup légendaire pour l’été !

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 16:30

Malgré la dernière sortie de Leonardo, le Qatar prépare bel et bien un énorme chamboulement au PSG. L’été s’annonce déjà chaud à Paris.

Le PSG prépare déjà l’après-Pochettino

« On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. » Malgré la ferme mise au point de Leonardo après les rumeurs d’un départ de Mauricio Pochettino, la presse n’en démord pas et assure que le Paris Saint-Germain travaille effectivement à un changement d’entraîneur sur son banc.

Le quotidien régional Le Parisien persiste et signe que « Paris a entamé des discussions avec Zinedine Zidane pour attirer sur le banc le triple vainqueur de la Ligue des champions en remplacement de Mauricio Pochettino. Les négociations portaient sur une arrivée la saison prochaine, mais le calendrier pourrait être avancé. » Le journal espagnol Sport précise de son côté que « si la direction parisienne n'entend pas se séparer de Pochettino à la première contrariété venue, elle ne lui offrira pas un blanc-seing non plus en fin de saison. » D’ailleurs, son successeur serait déjà connu dans la capitale.

PSG Mercato : L’arrivée de Zidane déjà actée à Paris ?

Le Journal du Dimanche a révélé ce matin que Zinedine Zidane a été approché par le Paris Saint-Germain dès la fin de la saison dernière, précisément dans le mois de juin. Ainsi, même si Leonardo nie totalement tout contact avec l’ancien coach du Real Madrid, plusieurs sources concordantes assurent que les dirigeants parisiens sont bel et bien sur les traces du Champion du monde 1998. L'avenir de Pochettino sur le banc du PSG semble donc limité à la période mai-juin, ce que confirme Le Parisien.

« Ses dirigeants préparent déjà sa suite, au moins pour l'été prochain, alors que le vestiaire semble avoir compris qu'il ne resterait pas au-delà de juin 2022. » Une tendance confirmée par les informations du journal El Nacional, qui indique que le club français a d'ores et déjà décidé que Zinedine Zidane sera son entraîneur à compter du 1er juillet. Toutefois, le Qatar n’exclut pas de limoger Pochettino en cours de saison si les résultats sur le terrain ne sont pas bons. Affaire à suivre donc…