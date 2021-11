PSG Mercato : Le vestiaire déjà informé pour Zinedine Zidane ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 novembre 2021 à 08:26

Courtisan de longue date, le PSG se rapproche sérieusement de Zinedine Zidane. Une info qui semble déjà emballer le vestiaire parisien.

Le vestiaire s'enflamme déjà pour Zinedine Zidane

Depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, tout s’emballe autour du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources proches de la direction des Red Devils, le club anglais aurait fait de Mauricio Pochettino son grand favori pour succéder à l’entraîneur norvégien remercié. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham serait prêt à claquer la porte du PSG pour retourner en Angleterre afin de prendre en main l’équipe mancunienne.

De son côté, le club de la capitale française aurait d’ores et déjà entrepris de nommer Zinedine Zidane sur le banc en cas de départ de Pochettino. Et visiblement, le vestiaire des Rouge et Bleu semble avoir reçu l’information. En effet, à en croire le journal Marca, le vestiaire du Paris SG serait conscient que leur actuel coach Pochettino pourrait sauter à tout moment afin de voir débarquer Zidane.

Le quotidien madrilène explique que Lionel Messi et ses coéquipiers commencent à réaliser que la venue de l’ancien manager du Real Madrid est loin d’être du bluff et que cela pourrait se concrétiser d’un moment à l’autre. D’ailleurs, le nom de Zizou est désormais dans toutes les conversations au sein du vestiaire parisien, qui serait plutôt emballé à l’idée de travailler sous ses ordres.

En attendant, Kylian Mbappé, Neymar Jr et tout le reste de l’effectif parisien préparent le choc de mercredi face à Manchester City, à l’occasion de la 5e journée des phases de groupes de Ligue des Champions. Et la direction du PSG, elle, continue à pousser en coulisses pour Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Zidane est sur le point d’arriver à Paris

Depuis ces 72 dernières heures, la presse anglaise, notamment Talk Sport, Sky Sports ou encore le Daily Mail, a annoncé avec insistance que Mauricio Pochettino serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain maintenant afin d’aller succéder à Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Il n’entendrait plus que l’appel de la direction mancunienne.

En France, le journaliste Santi Aouna a ajouté que Pochettino serait déjà en pourparlers avec le vice-champion d’Angleterre en titre par le biais de Sir Alex Ferguson, qui fait pression en interne afin qu’il soit le prochain coach des Red Devils, et qu’il serait prêt à claquer la porte du PSG dès à présent. Toutefois, le technicien argentin de 49 ans n’a pas encore officiellement demandé à partir.

Qu’à cela ne tienne. Au niveau de la direction parisienne, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo travailleraient bien sur l’option Zinedine Zidane, « qui est l’un des objectifs du club en cas de départ » de Pochettino, selon le spécialiste mercato de Foot Mercato. En Espagne, Marca se mêle également à ce dossier en révélant qu’au sein du vestiaire du PSG « l’idée circule que Zidane est sur le point d’arriver à Paris. » Les joueurs « connaissent le club et sentent que quelque chose pourrait arriver », précise le média espagnol.

Affaire à suivre donc…