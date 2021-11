OL Mercato : Un retour à Lyon, la réponse surprise de Lacazette

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 00:40

En fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette a été interrogé sur un retour à Lyon. L’attaquant de 30 ans a répondu sans ambages.

Lacazette cash pour son retour à Lyon

Recruté par Arsenal en 2017, Alexandre Lacazette arrive au terme de son contrat en juin 2022. L’attaquant est ouvert à toutes les options, autant à une prolongation qu’à un départ du Nord de Londres. Cependant, l’avant-centre tricolore est moins emballé par un retour à l’Olympique Lyonnais. Le joueur formé à l’OL l’a fait savoir au cours d’un entretien accordé à Téléfoot. « Ça reste notre club formateur, le club qu’on a supporté depuis notre enfance. On est tous bien parti de Lyon avec une belle image auprès des supporters. Ça peut être un risque de revenir et de gâcher cette image. C’est un petit danger », estime l’attaquant des Gunners.

Un avenir toujours flou pour l’ancien de l’OL

Alors que la question de son avenir reste à clarifier, Alexandre Lacazette continue de voir son temps de jeu s’amenuiser à Arsenal. Cette saison, il a pris part à 11 rencontres (479 minutes) des Gunners pour 5 titularisations. L’ancien de l’Olympique Lyonnais compte trois réalisations et une passe décisive cette saison. En fin de contrat, il intéresse certaines écuries européennes. L’Atlético Madrid, Manchester City et même l’Olympique de Marseille suivrait sa situation de près. Il se dit d’ailleurs « flatté » par tant d’intérêt. « C’est flatteur. Quand ils enverront quelque chose de concret… Ça fait plaisir à lire, mais je ne m’enflamme pas pour autant. J’attends les offres », a indiqué l’ancien Baby Gone avant de poser une condition à ses prétendants. Il rêve d’un club « qui [lui] fait confiance à 100% et dont le projet est vraiment intéressant ».