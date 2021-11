Stade Rennais Mercato : Un énorme club fonce pour un joyau du SRFC

Publié par Thomas le 29 novembre 2021 à 11:24

Le Stade Rennais n'en finit plus d'attirer les cadors, Après Jérémy Doku, c'est une autre pépite du SRFC qui est lorgné par un énorme club.

Stade Rennais Mercato : Après Doku, Sulemana dans le viseur des Reds

C’est l’équipe en forme de notre championnat et même d’Europe. Après un début de saison délicat, le SRFC fait figure depuis deux mois de bulldozer écrasant toutes les équipes s’alignant sur son passage. Encore victorieux hier contre le voisin lorientais, les Rouge et Noir ont acté un 13e match sans défaite, et une 10e victoire sur cette même période. Si tout semble rayonner pour Bruno Genesio et Florian Maurice, ces derniers, victimes de leur succès, voient chaque jour de gros cadors toquer à leur porte pour de nombreux joueurs de l’effectif. Si Jérémy Doku était un temps le centre d’attraction des gros clubs et notamment de Liverpool, désormais, le club anglais aurait changé de fusil d’épaule et pisterait le jeune Kamaldeen Sulemana.

Comme l’avance le site espagnol Fichajes, la recrue ghanéenne du Stade Rennais est l’objectif premier de Jürgen Klopp pour 2022. Véritable sensation en Bretagne, l’attaquant de 19 ans fait grandement parler de lui outre-Manche grâce à sa montée en puissance cette saison. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives, Sulemana s’est surtout fait remarquer par sa percussion balle au pied et ses dribbles hors du commun. Une fulgurance qui aurait poussé les Reds à orienter ses efforts de recrutement sur lui plutôt que sur l’international belge.

Possibilité de départ pour Sulemana ?

Si le joueur ghanéen commence à éveiller les rumeurs mercato, c’est en grande partie grâce à sa très belle forme, et celle des Rouge et Noir depuis plusieurs semaines. L’intérêt supposé des Reds ne manquera pas de flatter l’intéressé qui était encore inconnu en Europe la saison dernière.

Néanmoins, il est très peu probable que le joueur fasse ses valises du Roazhon Park de sitôt. Adulé par les supporters, Sulemana se sent pleinement épanoui au Stade Rennais, qui ne cherchera pas à se séparer de son joyau même en cas de grosses offres. À l’instar de Jérémy Doku ou Lovro Majer, l’ancien joueur de Nordsjaelland représente le futur du club breton. Les supporters peuvent donc dormir tranquilles.