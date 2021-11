FC Nantes Mercato : Un attaquant décisif repoussé par le FCN

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 06:35

Proposé au FC Nantes un temps, un jeune attaquant évoluant en Suisse aurait été repoussé par les responsables du recrutement du club.

FC Nantes Mercato : Edon Zhegrova recalé par le FCN

Edon Zhegrova aurait pu être un joueur du FC Nantes depuis le mercato estival 2019. Ses services ont été proposés par ses agents au club de la Cité des Ducs. Mais l’ailier droit a été recalé par le coordinateur sportif des Canaris, Philippe Mao, selon les informations de l'Insider Emmanuel Merceron. Le joueur proposé au FCN a disputé deux saisons (2017-2019) en Jupiler pro League sous le maillot du KRC Genk. Après une saison (2019-2020) au FC Bâle sous la forme d’un prêt, il a finalement été transféré au sein du club suisse contre une indemnité de transfert de 3 M€, en septembre 2020.

L'ailier de 22 ans décisif avec le FC Bâle

Cette saison, Edon Zhegrova améliore ses statistiques avec les Bebbi. Son bilan actuel est de 4 buts marqués et 6 passes décisives délivrées en 10 matches disputés, championnat et Ligue Europa conférence combinés. La saison dernière, il avait marqué 5 buts et offert 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. International Kossovar depuis mars 2018, le joueur de 22 ans totalise 24 sélections pour 2 buts inscrits. Il est sous contrat en Suisse jusqu’en juin 2023. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur marchande est de 2 M€. Edon Zhegrova est un joueur talentueux et prometteur qui a été champion de Belgique avec Genk à l'issue de l'exercice 2018-2019.

Notons que le FC Nantes s'est bien renforcé lors du mercato estival 2021. Parmi les huit nouveaux joueurs recrutés cet été, il y a deux renforts offensifs : Willem Geubbels (20 ans) et Osman Bukari (22 ans). Le second est un ailier droit comme Edon Zhegrova.