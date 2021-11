Ballon d'Or : Avant d'être sacré, Messi reçoit un prestigieux trophée

Publié par Thomas le 29 novembre 2021 à 17:24

Si beaucoup de médias annoncent le 7e sacre de Lionel Messi au Ballon d'Or, la star du PSG a remporté un grand trophée ce lundi.

Ballon d’Or : Lionel Messi sacré Pichichi 2021 !

C’est le grand jour pour tous les amoureux du football. Ce lundi se déroule à Paris la 65e édition du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet, qui récompensera le meilleur joueur de l'année 2021. Après une année blanche marquée par le Covid-19, le légendaire prix du journal France Football fait son grand retour avec cette fois-ci un choix final moins évident que lors de certaines éditions précédentes.

Trois noms se dégagent véritablement du lot des 20 nommés il y a quelques semaines par le magazine français. Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et donc l’attaquant du PSG, Lionel Messi. Si comme chaque année, les fans du monde entier ont leur grand favori et n’hésitent pas à faire du lobbying sur les réseaux sociaux, seul le véritable vainqueur du Ballon d’Or est au courant de son sacre et personne d’autres, ni même les autres concurrents.

En attendant, Lionel Messi a bien reçu un trophée fort prestigieux, celui du Pichichi. Si ce nom ne vous dit rien en France, le trophée Pichichi est incontournable dans le championnat espagnol et récompense tout simplement le meilleur buteur de la saison 2020/2021. Sous l’impulsion du journal Marca, le prix a donc été remporté pour la huitième fois de son histoire par La Pulga qui aura inscrit 30 buts en 35 matches la saison passée en Liga.

Les médias annoncent le Ballon d’Or 2021

Pour beaucoup de médias de référence, le fameux Ballon d'Or ira une nouvelle fois aux mains de l’attaquant argentin, pour un septième sacre dans sa carrière. Une décision notamment motivée par son sacre très attendu avec sa sélection en Copa América cet été. Selon le journaliste Matteo Moretto, la recrue du PSG a été averti il y a plusieurs jours de cette décision finale par France Football, et se présenterait l’esprit serein à Paris ce lundi. Pas de surprise donc pour ce soir ? Peut-être bien que si...

Pascal Ferré sème le doute sur le gagnant

La semaine dernière, le rédacteur en chef de France Football a fait une déclaration pour le moins surprenante sur le grand gagnant 2021. Alors que beaucoup de médias assurent le sacre de Lionel Messi ce soir, Pascal Ferré a semé le doute indiquant que " les fans de football seront enchantés quand ils connaîtront l’identité du 65e Ballon d’Or ". Voilà de quoi faire perdurer le suspens jusqu’à ce soir !