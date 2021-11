Stade Rennais : Le retour d'un espoir du SRFC en attaque se dessine

Publié par Thomas le 29 novembre 2021 à 23:30

Doté d'un effectif déjà très fourni, le Stade Rennais a reçu une très bonne nouvelle cette semaine avec l'annonce du retour d'un grand espoir au SRFC.

Stade Rennais : Le retour annoncé de Metehan Güçlü

Exceptionnel depuis près de deux mois, le SRFC voit petit à petit son effectif se renforcer avec des retours de blessures. Après Jérémy Doku, qui a récemment renoué avec les terrains de Ligue 1 et qui a même inscrit son premier but de la saison contre Lorient ce week-end, les Rouge et Noir vont acter prochainement le retour d’un autre espoir en attaque, en la personne de Metehan Güçlü. Prêté à Valenciennes la saison dernière, le joueur franco-turc a il y a quelques mois, rallié les Pays-Bas pour poursuivre son processus de rééducation.

Blessé au pectoral depuis le début de saison, Güçlü n’a toujours pas disputé le moindre match avec le Stade Rennais où il est sous contrat jusqu’en 2023. Récemment opéré avec succès à Amsterdam, l’attaquant de 22 ans a pour objectif de rapidement reprendre les entraînements avec le SRFC pour pouvoir engranger ses premières minutes de Ligue 1 avec le club breton. Si le délai pour son retour reste flou, le Télégramme affirme que cela devrait avoir lieu dans " plusieurs semaines ", soit un probable retour après la trêve hivernal.

Thierry Henry encense l’attaque rennaise

Lui aussi longtemps convalescent après un choc au genou reçu contre Nantes fin août, Jérémy Doku semble retrouver de sa superbe depuis quelques semaines. Entré en jeu en toute fin de match contre Montpellier le week-end dernier, le buteur belge a bénéficié de plus de temps de jeu dimanche contre le voisin lorientais. Il n’en fallait pas plus pour qu’il débloque son compteur d’une superbe frappe enroulée après avoir éliminé le défenseur Merlut. Après la rencontre, le désormais consultant chez Amazon Prime, Thierry Henry, s’est montré très élogieux envers le joueur qu’il a côtoyé en sélection belge cet été. " En général quand tu es en 1V1 avec Jérémy Doku, il ne te reste qu’une seule chose à faire : c’est prier. [...] Alors si maintenant en plus il se met à finir du gauche, attention aux défenseurs de L1. Avec Sulemana à gauche et Laborde qui les mets au fond... " On souhaite au joyau belge de rapidement prendre le rythme pour enflammer les pelouses de notre championnat.