RC Lens Mercato : Officiel, un jeune joueur prometteur recruté

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2021 à 19:50

À un mois de l’ouverture officielle du mercato estival, le RC Lens a attiré un joueur à La Gaillette, selon le club d’origine de la pépite.

RC Lens : Alpha Bah recruté par le Racing Club

Le RC Lens va accueillir un jeune joueur en provenance de FC Montfermeil. Dans un message posté sur son club twitter, le club de la région parisienne a officialisé le départ de sa pépite, Alpha Bah. Ce dernier va ainsi parachever sa formation au sein de l’académie du club nordiste, sis à La Gaillette, lors des trois prochaines années. « Toutes nos félicitations au jeune Alpha Bah et sa famille pour sa signature avec le RCL pour une durée de 3 ans. Bravo à nos éducateurs et au CO Vincennes qui ont contribué à sa formation », a écrit le club de de la Seine-Saint-Denis.

La recrue du RC Lens est de la génération 2007 et a évidemment 14 ans. Avant son arrivée au FC Montfermeil, il avait fait ses débuts à Vincennes comme l’a précisé l’ex-club du néo Sang et Or.

De grands joueurs sortis de l'académie du RCL

Comme quoi, le Racing Club de Lens ne pense pas qu’à renforcement son équipe première, actuel 4e de Ligue 1, mais songe également à son centre de formation. Une académie qui a fait la fierté du club Artois par le passé avec des joueurs qui ont atteint le haut nouveau. Raphaël Varane (Real Madrid et Manchester United), Serge Aurier (PSG, Tottenham et Villarreal), Geoffrey Kondogbia (FC Séville, Inter Milan et Atlético Madrid), Thorgan Hazard (Chelsea, Borussia Monchenglabach et Borussia Dortmund), Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais), Jeff Reine-Adélaïde (Arsenal et Lyon) ou encore Wylan Ciprien (OGC Nice, Parme et FC Nantes).

Sans oublier Gaël Kakuta (29 ans) qui est revenu au RC Lens en 2020 après avoir fait le tour du monde, notamment à Chelsea, Fulham (Angleterre), Lazio (Italie), FC Séville (Espagne), Hebei China Fortune (en Chine).