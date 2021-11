FC Nantes : Les supporters du FCN divisés sur le projet de rachat

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 03:15

Les supporters du FC Nantes ne parlent plus le même langage sur le projet de rachat du club des mains du propriétaire Waldemar Kita.

FC Nantes : La création de la SCIC divise les Canaris

Sept groupes de supporters du FC Nantes se sont désolidarisés, ce lundi, de l’initiative de ‘’A la Nantaise’’. Ils l’ont fait dans un communiqué de presse, dénonçant la création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui ne prendrait pas en compte les intérêts de l’ensemble des fans des Canaris, mais servirait plutôt des intérêts personnels de ses premiers responsables.

« Nous nous désolidarisons donc totalement de cette proposition poussée par des acteurs aux intérêts personnels évidents et appelons de ce fait l’ensemble des amoureux du FCN ‘canaris en action’’ a réclamer expressément à l’association ‘’A la Nantaise’’, le remboursement des fonds versés dans ce cadre », ont indiqué les 7 associations : Active Nantes supports, Allez Nantes Canaris, Brigade Loire, Esprit Canari, La Maison Jaune, Les Ch’tis Canaris et Naonediz Da Viken, dans leur le communiqué commun.

Notons qu’un groupe de supporters du FC Nantes et des responsables d’entreprise de la région nantaise sont réussis autour d’un projet dénommé ‘’Collectif Nantais’’, dont les premiers responsables sont : Mickaël Landreau (ancien joueur et capitaine du FCN) et Philippe Plantive (chef d’entreprise en Loire-Atlantique).

‘’A la Nantaise’' défend son projet

L’initiative de ‘’A la Nantaise’’ apparait donc comme solitaire et opposé au projet du ''Collectif Nantais''. Lors d’une conférence de presse, ce lundi, cette association créée en 2010 a expliqué la mise en place de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). « Ce modèle juridique innovant offre une place à tous », a-t-elle précisé. « Il permet d’inclure, en les fédérant, l’ensemble des acteurs d’un écosystème sans perte d’efficacité économique. En l’occurrence, cette nouvelle organisation permettrait d’associer et de solidariser à la fois un actionnaire de référence, un collège réservé aux entreprises régionales et un autre aux supporters actionnaires », a expliqué ‘’A la Nantaise’' dans des propos rapportés par RMC Sport.

Joint par la source, Jean-Pierre Clavier, vice-président de ‘’A la Nantaise'', assure : « nous ne sommes pas dans un projet concurrent du ‘’Collectif Nantais'’. On les a soutenus au printemps et on les soutient toujours ». « On ne cherche pas à passer en force. On est dans une logique de proposition. Peut-être que le modèle de la SCIC n’est pas assez connu. Il faut donc l’expliquer », a-t-il commenté.