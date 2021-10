Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche de réaliser un très gros coup !

Publié par Thomas le 08 octobre 2021 à 19:03

Auteur d’un mercato sensationnel cet été, à mettre au crédit de son directeur sportif Florian Maurice, le Stade Rennais pourrait prochainement boucler une signature importante, qui devrait réjouir les supporters Rouge et Noir.

Stade Rennais Mercato : Une prolongation en approche

Après un début de saison en dents de scie, le SRFC revit depuis quelques semaines, notamment après sa victoire éclatante au Roazhon Park contre le PSG (2-0). Durant la trêve internationale, les Bretons ont pu enregistrer le retour de deux de leurs éléments forts, Jérémy Doku et Lovro Majer, tous deux blessés. Une très bonne nouvelle qui devrait néanmoins créer un certain casse-tête à Bruno Genesio, qui semblait ces dernières semaines avoir trouvé un équilibre dans son équipe, notamment dans l’entrejeu.

Face à Paris, le Stade Rennais a retrouvé une force collective rarement vu depuis la reprise, avec des joueurs virevoltants qui ne faisaient qu’enflammer un Roazhon Park déjà bouillant. Parmi ces belles surprises de ce début de saison, l’attaquant Flavien Tait fait figure de grande révélation. Peu utilisé par Julien Stéphan les saisons précédentes, l’ancien angevin s’est imposé depuis la reprise du championnat comme un élément essentiel de l'effectif rennais.

Une belle dynamique qui a poussé le club à prendre une décision importante, prolonger son attaquant de quelques années de plus. Sous contrat jusqu’en 2023 à Rennes, Flavien Tait ne compte pas stopper sa belle aventure de sitôt. Dans une interview accordée à France Bleu Armorique, l’attaquant de 28 ans se montre optimiste à l’idée de prolonger au SRFC. "Il y a des discussions qui ont été entamées. Il n’y a rien de signé, mais j’espère qu’on trouvera un terrain d’entente", souligne-t-il.

Auteur d’un but salvateur au retour des vestiaires contre le PSG, le joueur n’a pas boudé sa joie quand on lui évoque sa très belle passe actuelle chez les Rouge et Noir. "Je ne vais pas cacher que je suis très heureux en ce moment, très heureux d’être ici au Stade Rennais. C'est un club avec plein d’ambition, avec des projets très intéressants, la ville est attractive, le stade est magnifique... il y a tout pour continuer à m’épanouir. " Une annonce pourrait donc survenir dans les prochains jours.