OL Mercato : Un gros coup de Juninho avant son départ se précise

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 10:07

Depuis l’été dernier, l’ OL est aux trousses de Sardar Azmoun. Juninho pourrait boucler son transfert avant son départ du club rhodanien.

OL : Sardar Azmoun transféré par Juninho avant son départ ?

Le transfert de Sardar Azmoun à l’ OL pourrait être le dernier gros coup de Juninho avant de quitter le club de Jean-Michel Aulas comme il l’a annoncé. L’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg est la cible prioritaire de l’Olympique Lyonnais, en quête de renfort offensif depuis le mercato estival dernier. « Sardar Azmoun, c'est un joueur qui nous plaît beaucoup. À moi, à Peter Bosz. C'est plutôt un avant-centre, mais on l'a vu joué aussi à gauche, derrière l'attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose », avait confirmé le directeur sportif des Gones sur RMC Sport en novembre.

À un mois de l’ouverture du mercato hivernal et du départ de trois attaquants : Islam Slimani, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi pour la Coupe d’Afrique des Nations, le dossier du buteur iranien devrait être bouclé rapidement. Ce dernier est en fin de contrat au Zénith en juin 2022 et refuse de prolonger son bail.

Le buteur du Zénith d'accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais

D’après les informations de Todo Fichajes, « si rien ne bouge, Sardar Azmoum sera la première recrue de l’ OL la saison prochaine ». Libre dans six mois, le joueur de 27 ans peut signer un accord avec le club de son choix en janvier, à défaut d’un transfert direct du club russe. Et l’ OL a une avance sur ses concurrents, notamment le FC Séville, car d’après le site espagnol, l’international iranien (60 sélections pour 39 buts marqués) « a tranché en faveur du club de Ligue 1 ». Sardar Azmoun vaut 25 M€ sur le marché des transferts. Cette saison, il a déjà marqué 7 buts et a délivré 4 passes décisives dans le championnat russe en 14 matches disputés.