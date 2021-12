RC Lens Mercato : Un joyau belge s’éloigne des Sang et Or

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2021 à 14:07

Son nom était déjà associé au RC Lens lors du dernier mercato estival, mais Yorbe Vertessen semble encore très loin du club lensois.

RC Lens Mercato : La piste Yorbe Vertessen s’éloigne

Considéré comme l’une des plus belles promesses du football belge, Yorbe Vertessen attise les convoitises. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSV Eindhoven, le jeune attaquant de 20 ans a été approché par plusieurs écuries européennes, qui souhaitaient boucler son transfert l'été dernier. Le RC Lens est notamment cité parmi ces prétendants. Après une première tentative manquée, le club lensois n’aurait pas vraiment tiré un trait sur cette piste offensive.

Les dirigeants du Racing Club de Lens suivent avec une attention particulière la situation de Yorbe Vertessen au PSV. Ils envisageraient même de le recruter afin d’anticiper le probable retour d’Arnaud Kalimuendo au Paris Saint-Germain. D’autant que le prix du jeune attaquant belge (1,2 M€) semble très abordable pour les finances du club lensois. Sauf que ce dossier semble d’ores et déjà compromis pour les Sang et Or, car Yorbe Vertessen n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière en France.

Yorbe Vertessen veut s'inscrire sur la durée au PSV

Comme l’indique le compte Twitter MSV Foot, Yorbe Vertessen privilégie l’idée de poursuivre sa progression dans le championnat néerlandais. S’il affiche de grandes ambitions la suite de sa carrière, le jeune ailier polyvalent aimerait à tout prix marquer l’histoire du PSV avant de rejoindre un club plus huppé. Une bonne nouvelle donc pour son club.

Du haut de ses 20 ans, Yorbe Vertessen s’est imposé comme l’une des valeurs sures du PSV Eindhoven. Il a déjà disputé 23 rencontres pour 5 buts et 3 passes décisives cette saison, toutes compétition confondues. Et ses dirigeants gardent la porte fermée pour son éventuel départ. Les dirigeants du RC Lens sont donc prévenus, ils devront se tourner vers d’autres pistes offensives.